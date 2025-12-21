    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Douglas steigert Umsatz, kämpft aber mit Herausforderungen im Quartal!

    Die Parfümeriekette Douglas hat im Geschäftsjahr 2024/25 sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert, sieht sich jedoch im Schlussquartal mit Herausforderungen konfrontiert. Laut Unternehmensangaben aus Düsseldorf spüren die Verantwortlichen eine erhöhte Preissensibilität der Kunden sowie einen intensiveren Wettbewerbsdruck durch Rabattaktionen, was die Profitabilität belastet. Das operative Ergebnis fiel im vierten Quartal deutlich zurück, was Konzernchef Sander van der Laan als Teil eines volatilen und herausfordernden Jahres beschreibt. Er bleibt jedoch optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Wachstums im europäischen Premium-Schönheitsmarkt, erwartet jedoch eine langsamere Wachstumsrate als in den Vorjahren.

    Die Reaktion der Anleger auf die Quartalszahlen war negativ: Die Aktie fiel zu Handelsbeginn um bis zu 10 Prozent und schloss mit einem Minus von 3,9 Prozent bei 12,20 Euro. Dies markiert einen signifikanten Rückgang, insbesondere im Kontext eines bereits stark gefallenen Aktienkurses, der im Jahr 2025 um fast 40 Prozent gesunken ist. Analyst Henrik Paganetty von Jefferies bezeichnete die Entwicklung als solide, obwohl das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hinter den Erwartungen zurückblieb. Im Gegensatz dazu äußerte Adam Cochrane von der Deutschen Bank Bedenken über den schwächeren Ausblick für die kommenden Jahre.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Douglas AG!
    Short
    12,47€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    10,73€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 9,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im gesamten Geschäftsjahr stiegen die Erlöse um 2,8 Prozent auf knapp 4,6 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um 3,6 Prozent auf 756,5 Millionen Euro zulegte. Dennoch fiel das Ebitda im Schlussquartal um etwa 15 Prozent. Der Nettogewinn konnte sich mit 175,4 Millionen Euro mehr als verdoppeln, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

    Für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Douglas einen leichten Umsatzanstieg auf 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro, während die bereinigte operative Marge voraussichtlich von 16,8 auf etwa 16,5 Prozent sinken wird. Das Unternehmen plant, den Verschuldungsgrad zu senken, um möglicherweise eine Dividende zahlen zu können. Zudem wird eine Expansion außerhalb Europas, insbesondere in die Golfregion, in Betracht gezogen, wobei eine endgültige Entscheidung im Jahr 2026 getroffen werden soll. Douglas strebt mittelfristig ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich an und möchte eine stabile operative Marge halten.



    Douglas

    -3,14 %
    -4,89 %
    +0,50 %
    -0,17 %
    -38,72 %
    -56,27 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 11,72EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Douglas steigert Umsatz, kämpft aber mit Herausforderungen im Quartal! Die Parfümeriekette Douglas hat im Geschäftsjahr 2024/25 sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert, sieht sich jedoch im Schlussquartal mit Herausforderungen konfrontiert. Laut Unternehmensangaben aus Düsseldorf spüren die Verantwortlichen eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     