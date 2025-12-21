Douglas steigert Umsatz, kämpft aber mit Herausforderungen im Quartal!

Die Parfümeriekette Douglas hat im Geschäftsjahr 2024/25 sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert, sieht sich jedoch im Schlussquartal mit Herausforderungen konfrontiert. Laut Unternehmensangaben aus Düsseldorf spüren die Verantwortlichen eine erhöhte Preissensibilität der Kunden sowie einen intensiveren Wettbewerbsdruck durch Rabattaktionen, was die Profitabilität belastet. Das operative Ergebnis fiel im vierten Quartal deutlich zurück, was Konzernchef Sander van der Laan als Teil eines volatilen und herausfordernden Jahres beschreibt. Er bleibt jedoch optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Wachstums im europäischen Premium-Schönheitsmarkt, erwartet jedoch eine langsamere Wachstumsrate als in den Vorjahren.

Die Reaktion der Anleger auf die Quartalszahlen war negativ: Die Aktie fiel zu Handelsbeginn um bis zu 10 Prozent und schloss mit einem Minus von 3,9 Prozent bei 12,20 Euro. Dies markiert einen signifikanten Rückgang, insbesondere im Kontext eines bereits stark gefallenen Aktienkurses, der im Jahr 2025 um fast 40 Prozent gesunken ist. Analyst Henrik Paganetty von Jefferies bezeichnete die Entwicklung als solide, obwohl das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hinter den Erwartungen zurückblieb. Im Gegensatz dazu äußerte Adam Cochrane von der Deutschen Bank Bedenken über den schwächeren Ausblick für die kommenden Jahre.