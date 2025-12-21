Ölpreise im Sinkflug: Geopolitische Spannungen und Überangebot belasten Markt

Am Donnerstag stiegen die Ölpreise zunächst, unterstützt durch Sorgen über die Konflikteskalation zwischen den USA und Venezuela. Brent erreichte 60,24 US-Dollar, während WTI auf 56,51 Dollar kletterte. Diese Preiserhöhung wurde durch Angriffe der Ukraine auf russische Frachter im Mittelmeer ausgelöst, die Teil der russischen Schattenflotte sind, die versucht, westliche Sanktionen zu umgehen. Trotz dieser kurzfristigen Erholung bleibt der allgemeine Trend der Ölpreise rückläufig.

Die Ölpreise haben am Freitag einen Rückgang verzeichnet, nachdem sie zuvor durch die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Venezuela gestützt wurden. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um 9 Cent auf 59,73 US-Dollar, während die US-Sorte WTI um 16 Cent auf 55,99 Dollar nachgab. Dies markiert den zweiten Wochenverlust in Folge, wobei die Ölpreise in diesem Jahr bereits um etwa 20 Prozent gesunken sind. Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital LP, betont, dass das Hauptproblem am Ölmarkt ein strukturelles Überangebot sei, das geopolitische Risiken wie den Ukrainekrieg oder die Situation in Venezuela in den Hintergrund drängt.

Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Venezuela nehmen zu, insbesondere nachdem das US-Finanzministerium Sanktionen gegen mehrere Angehörige des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro verhängt hat. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Druck auf das Maduro-Regime zu erhöhen, das von den USA als kriminell und korrupt angesehen wird. Maduro seinerseits beschuldigt die USA, einen Regimewechsel anzustreben und auf die Ölreserven Venezuelas abzuzielen.

Analysten sind sich uneinig über die zukünftige Entwicklung der Ölpreise. Einige warnen vor einem möglichen weiteren Rückgang, während andere auf die Möglichkeit eines Anstiegs hinweisen, insbesondere wenn geopolitische Spannungen zunehmen oder wenn es zu einem unerwarteten Nachfrageschub kommt, etwa durch einen kalten Winter. Die Unsicherheit am Markt bleibt hoch, und Händler müssen sich auf plötzliche Veränderungen einstellen, die die Ölpreise beeinflussen könnten.

Insgesamt zeigt der Ölmarkt eine komplexe Dynamik, die sowohl von geopolitischen als auch von wirtschaftlichen Faktoren geprägt ist, und die Zukunft der Ölpreise bleibt ungewiss.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 60,50USD auf L&S Exchange (19. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.