Neuer Aufsichtsratschef bei Jenoptik: Daniela Mattheus übernimmt!

Die Veränderungen im Aufsichtsrat erfolgen zu einem kritischen Zeitpunkt für Jenoptik, da das Unternehmen derzeit mit einem herausfordernden Marktumfeld, insbesondere im Bereich der Halbleiterausrüstung, konfrontiert ist. Diese Schwierigkeiten haben dazu geführt, dass Jenoptik seine Erwartungen für das Jahr 2025 bereits mehrfach nach unten korrigieren musste. Wierlacher hatte zudem angekündigt, dass auch der Vorstandsvorsitzende Stefan Traeger sein Amt zum 15. Februar 2026 niederlegen wird. Traeger, der seit Mai 2017 an der Spitze des Unternehmens steht, verlässt Jenoptik im gegenseitigen Einvernehmen, obwohl sein Vertrag ursprünglich bis Juni 2028 verlängert worden war. Die Suche nach einem Nachfolger für Traeger ist bereits im Gange.

Der Technologiekonzern Jenoptik hat Daniela Mattheus zur neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Diese Entscheidung wurde am Freitag bekannt gegeben und tritt am 30. Dezember 2025 in Kraft. Mattheus folgt auf Matthias Wierlacher, der sein Mandat aus persönlichen Gründen niederlegt. Ihre Amtszeit wird bis zur Hauptversammlung im Jahr 2026 dauern. Mattheus ist seit November 2023 Mitglied des Aufsichtsrats von Jenoptik und bringt umfangreiche Erfahrung in der Unternehmensführung mit.

Die Neubesetzung der Führungspositionen bei Jenoptik spiegelt die Unsicherheiten wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist. Der SDax-Konzern hat in den letzten Monaten seine Prognosen aufgrund der angespannten Marktlage immer wieder anpassen müssen. Die Herausforderungen im Halbleitermarkt, der für die Technologiebranche von zentraler Bedeutung ist, haben die Geschäftsentwicklung von Jenoptik stark beeinflusst.

Die Wahl von Daniela Mattheus könnte als strategischer Schritt angesehen werden, um frischen Wind in das Unternehmen zu bringen und neue Perspektiven in die Unternehmensführung einzubringen. Ihre Erfahrungen und ihr Wissen könnten entscheidend sein, um Jenoptik durch die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu navigieren und das Unternehmen auf einen stabileren Kurs zu bringen.

Insgesamt steht Jenoptik vor einer entscheidenden Phase, in der sowohl die Neubesetzung des Aufsichtsrats als auch die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden zentrale Themen sind, die die zukünftige Entwicklung des Unternehmens maßgeblich beeinflussen werden.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 19,30EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.