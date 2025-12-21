Allgeier SE: Umsatzprognose 2026 und Aktienrückkaufprogramm enthüllt!

Für den Zeitraum von 2026 bis 2029 wird eine durchschnittliche organische Wachstumsrate des Konzernumsatzes von 10 Prozent prognostiziert, während die bereinigte EBITDA-Marge auf 15 Prozent ansteigen soll. Diese Ziele beziehen sich ausschließlich auf das organische Wachstum des Unternehmens, wobei potenzielle Akquisitionen zusätzlich zum Umsatz- und Ergebniswachstum beitragen könnten.

Die Allgeier SE hat am 18. Dezember 2025 ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 sowie ein Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben. Der Vorstand erwartet für das kommende Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen 370 und 420 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 48 bis 54 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von etwa 13 Prozent entspricht. Diese Planung basiert auf der Annahme, dass sich die Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Sektor im Laufe des Jahres 2026 normalisieren und bisher auf Eis gelegte Projekte wieder aufgenommen werden. Insbesondere im zweiten Halbjahr 2026 wird eine Belebung der Geschäftsentwicklung angestrebt.

Im Gesamtjahr 2025 wird ein Konzernumsatz im fortgeführten Geschäft von 340 bis 350 Millionen Euro erwartet, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das bereinigte EBITDA wird auf 42 bis 44 Millionen Euro geschätzt. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten sollen durch den Verkauf der Allgeier IT Services GmbH auf etwa 45 Millionen Euro sinken, was dem Unternehmen finanziellen Spielraum für weitere Akquisitionen verschafft.

Zusätzlich hat der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das bis zu 5 Prozent der ausgegebenen Aktien umfasst. Der Rückkauf soll bis zum 30. April 2026 durchgeführt werden und ein Gesamtvolumen von maximal 11 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) nicht überschreiten. Die Rückkäufe werden über die Börse im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt. Eine Bank wurde mit der Durchführung des Rückkaufs beauftragt, die unabhängig über den Zeitpunkt und die Höhe der Käufe entscheidet.

Die Allgeier SE, ein Unternehmen für digitale Transformation, unterstützt über 2.500 Kunden mit Software- und IT-Services. Die breite Kundenbasis umfasst sowohl große Konzerne als auch mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber. Das Unternehmen ist im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Allgeier Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 20,10EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.