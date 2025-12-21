Jahresfinale für Dortmund: Sieg gegen Gladbach als Schlüssel zur Wende!
Borussia Dortmund steht vor einem entscheidenden Jahresfinale, das am Freitagabend im Prestigeduell gegen Borussia Mönchengladbach ausgetragen wird. Dieses Spiel könnte maßgeblich die Stimmung im Verein über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel beeinflussen. Trainer Niko Kovac betont die Notwendigkeit eines Sieges, um die negative Stimmung zu durchbrechen, die sich in den letzten Wochen aufgebaut hat. Trotz einer insgesamt positiven Entwicklung in der Saison, mit 29 Punkten aus 14 Spielen, ist der BVB nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer Bayern München und hat in den letzten neun Pflichtspielen nur drei Siege errungen.
Die Unruhe im Verein ist spürbar. Nach einem enttäuschenden 2:2 gegen Bodö/Glimt in der Champions League äußerten Spieler wie Julian Brandt und Nico Schlotterbeck Kritik am Spielansatz und an den Mitspielern. Diese internen Spannungen werden durch die öffentliche Kritik des Beraters Matthias Sammer verstärkt, der eine "zu große Harmoniebedürftigkeit" im Team bemängelt. Während die Vereinsführung um Carsten Cramer nach außen hin Einigkeit betont, gibt es intern Diskussionen über die Außendarstellung und die sportliche Leistung.
Gladbach hingegen hat in der jüngeren Vergangenheit eine positive Bilanz gegen Dortmund vorzuweisen, mit elf aufeinanderfolgenden Siegen in Dortmund. Der Gladbacher Sportchef Rouven Schröder sieht in der aktuellen Situation eine Chance für sein Team, während Kovac die häufigen Unentschieden (fünf in dieser Saison) als problematisch erachtet. Dortmund hat in der Liga die meisten Remis erzielt, was für einen Club mit den Ambitionen des BVB nicht akzeptabel ist.
Das bevorstehende Spiel wird als richtungsweisend für die Rückrunde der Saison angesehen. Ein Sieg könnte das Selbstvertrauen der Mannschaft stärken und die kritischen Stimmen im Verein besänftigen. Eine Niederlage hingegen könnte die Unruhe weiter anheizen und die Diskussionen über die sportliche Leitung und die Zukunft des Trainers intensivieren. Kovac bleibt optimistisch und betont, dass er mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden ist, trotz der Herausforderungen, die das Team in den letzten Wochen zu bewältigen hatte.
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,265EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
