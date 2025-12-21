Jahresfinale für Dortmund: Sieg gegen Gladbach als Schlüssel zur Wende!

Borussia Dortmund steht vor einem entscheidenden Jahresfinale, das am Freitagabend im Prestigeduell gegen Borussia Mönchengladbach ausgetragen wird. Dieses Spiel könnte maßgeblich die Stimmung im Verein über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel beeinflussen. Trainer Niko Kovac betont die Notwendigkeit eines Sieges, um die negative Stimmung zu durchbrechen, die sich in den letzten Wochen aufgebaut hat. Trotz einer insgesamt positiven Entwicklung in der Saison, mit 29 Punkten aus 14 Spielen, ist der BVB nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer Bayern München und hat in den letzten neun Pflichtspielen nur drei Siege errungen.

Die Unruhe im Verein ist spürbar. Nach einem enttäuschenden 2:2 gegen Bodö/Glimt in der Champions League äußerten Spieler wie Julian Brandt und Nico Schlotterbeck Kritik am Spielansatz und an den Mitspielern. Diese internen Spannungen werden durch die öffentliche Kritik des Beraters Matthias Sammer verstärkt, der eine "zu große Harmoniebedürftigkeit" im Team bemängelt. Während die Vereinsführung um Carsten Cramer nach außen hin Einigkeit betont, gibt es intern Diskussionen über die Außendarstellung und die sportliche Leistung.