Neuer Widerrufsbutton: So einfach widerrufen Sie Online-Käufe jetzt!

Zusätzlich wurden Änderungen im Zivilrecht vorgenommen, um Verbraucher vor manipulativen Designelementen, sogenannten Dark Patterns, zu schützen. Diese Praktiken zielen darauf ab, das Verhalten der Konsumenten zu steuern und sie in die Irre zu führen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßte auch eine weitere Änderung, die Patienten künftig eine kostenfreie Einsichtnahme in ihre vollständige Behandlungsakte ermöglicht.

Der Bundestag hat einen neuen Gesetzentwurf verabschiedet, der Online-Käufern das Widerrufen ihrer Kaufentscheidungen erleichtert. Ab sofort sind Unternehmen verpflichtet, einen gut sichtbaren Widerrufsbutton auf ihren Websites und in Apps anzubringen. Dieser Button muss während der 14-tägigen Widerrufsfrist verfügbar sein, was bedeutet, dass Verbraucher beim Widerruf nicht mehr durch langwierige E-Mail-Korrespondenz gehen müssen. Carmen Wegge von der SPD betonte, dass dies den Widerrufsprozess für Kunden erheblich vereinfachen wird. Der Gesetzentwurf setzt eine EU-Richtlinie um und wurde mit 308 Ja-Stimmen gegen 242 Nein-Stimmen angenommen.

In einem anderen rechtlichen Streit hat Aldi Süd vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf erneut verloren. Das Gericht entschied, dass Händler bei Preisermäßigungen den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage klar angeben müssen. Die alleinige Nennung einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) sei irreführend. Aldi Süd hatte in einem Prospekt einen Energy-Drink beworben, dessen Preisreduzierung auf einer UVP basierte, die möglicherweise nie verlangt wurde. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte die Klage eingereicht und sieht in dem Urteil einen wichtigen Schritt gegen irreführende Preistricks.

Im Bereich der Raumfahrt plant das Unternehmen Blue Origin, gegründet von Jeff Bezos, einen neuen Startversuch für einen Kurztrip ins All mit zwei Deutschen an Bord. Der Flug soll am Samstag stattfinden und könnte der erste Raumflug für Menschen mit Querschnittslähmung sein. Kritiker bemängeln jedoch den elitären Charakter des Weltraumtourismus und die Umweltbelastungen.

Schließlich gibt es positive Nachrichten für Amazon: Analysten von BMO Capital Markets haben das Kursziel für die Aktie auf 304 US-Dollar angehoben, da das Cloud-Geschäft AWS voraussichtlich stark wachsen wird. Analysten sehen in der Cloud-Sparte den zentralen Gewinnmotor des Unternehmens und prognostizieren ein Umsatzwachstum von 24 Prozent im ersten Quartal 2026.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 227,4EUR auf Nasdaq (20. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.