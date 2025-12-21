    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    Staatsanleihen im Fokus: EZB-Entscheidungen und geopolitische Unsicherheiten

    Foto: adobe.stock.com

    Am Donnerstag blieben die Kurse deutscher Staatsanleihen nahezu unverändert, trotz der geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Euro-Bund-Future notierte bei 127,45 Punkten, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,85 Prozent lag. EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte an, dass die Leitzinsen unverändert bleiben, und betonte die Unsicherheit in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, die keine Vorfestlegungen zulasse. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, äußerte sich positiv zur aktuellen Inflationslage und den Leitzinsen, die seiner Meinung nach sowohl Zinserhöhungen als auch -senkungen ausschließen.

    Am Freitag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,14 Prozent auf 126,40 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,89 Prozent. Der Markt zeigte sich impulsarm, da die EZB-Entscheidung vom Vortag bereits erwartet worden war. Zudem gab es keine signifikanten neuen Informationen von EZB-Vertretern zur Geldpolitik. In der Nacht konnten sich die EU-Staaten nicht auf die Nutzung von eingefrorenem russischen Staatsvermögen für die Ukraine einigen. Stattdessen wurde Kiew ein zinsloser Kredit über 90 Milliarden Euro gewährt, was zunächst zu einer höheren Schuldenaufnahme der EU-Staaten führt, jedoch kaum Einfluss auf die Anleihekurse hatte.

    Im internationalen Vergleich stiegen die Renditen japanischer Staatsanleihen, nachdem die Bank of Japan den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent angehoben hatte, was den höchsten Zinssatz seit drei Jahrzehnten darstellt. Tobias Basse, Volkswirt bei der NordLB, erklärte, dass die geldpolitische Maßnahme aufgrund des aktuellen Preisumfelds notwendig war, auch wenn die Notenbank vorsichtig bleiben werde.

    Insgesamt zeigt sich der Markt für deutsche Staatsanleihen in einer Konsolidierungsphase, beeinflusst von den geldpolitischen Entscheidungen der EZB und den Entwicklungen in anderen Ländern. Die Unsicherheit über zukünftige Zinsschritte und die geopolitischen Herausforderungen bleiben zentrale Themen, die die Märkte weiterhin prägen werden.



    BUND Future

    -0,06 %
    +0,07 %
    -0,78 %
    -0,95 %
    -5,35 %
    -7,30 %
    -28,19 %
    -19,09 %
    +3,98 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 127,5EUR auf Eurex (17. Dezember 2025, 06:15 Uhr) gehandelt.




    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
