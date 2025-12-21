Euro bleibt stabil: EZB und schwache Konjunkturdaten im Fokus!

Am Freitag hat der Euro seine bis zum US-Börsenstart erzielten Tagesgewinne schnell wieder abgegeben und notierte zuletzt bei 1,1719 US-Dollar, was dem Vortagesniveau entspricht. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1712 Dollar fest, während der Dollar 0,8538 Euro kostete. Die Konjunkturdaten aus Deutschland hatten kaum Einfluss auf den Euro-Kurs. Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist zum Jahresende so schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Laut den Prognosen des Nürnberger Forschungsinstituts GfK und NIM wird für Januar ein deutlicher Rückgang des Konsumklimas von 3,5 Zählern auf minus 26,9 Punkte erwartet. Zudem sanken die Erzeugerpreise stärker als erwartet.

Am Donnerstag zeigte der Euro im späteren US-Handel kaum Bewegung. Nach einem schwankenden Tagesverlauf fiel der Kurs auf 1,1723 US-Dollar zurück. Die EZB hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1719 Dollar festgelegt. Die US-Verbraucherpreisdaten sorgten kurzfristig für einen Rückgang des Dollars, da die Inflation in den USA im November überraschend gesunken war. Allerdings gibt es aufgrund des teilweisen Stillstands der Regierung zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, was die Datenerhebung betrifft. Trotz der weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed liegenden Inflation unterstützen die Erwartungen an Zinssenkungen im kommenden Jahr, so Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

Die Leitzinsentscheidung der EZB, die wie erwartet keine Änderungen vornahm, stand ebenfalls im Fokus. Notenbankchefin Christine Lagarde deutete an, dass keine Zinsveränderungen in Aussicht stehen. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater äußerte, dass die EZB gut positioniert sei, da die Inflation wieder gezähmt sei und die Leitzinsen auf einem Niveau liegen, das die Wirtschaft nicht bremst. Diese Situation könnte sich auch im kommenden Jahr fortsetzen, da die Gründe für Zinssenkungen und -erhöhungen sich die Waage halten.

Insgesamt zeigt der Euro eine schwache Entwicklung, während die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und den USA weiterhin von Unsicherheiten geprägt sind. Die EZB bleibt jedoch optimistisch, dass die aktuellen Zinssätze stabil bleiben können, um die wirtschaftliche Erholung nicht zu gefährden.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,171USD auf Forex (21. Dezember 2025, 01:32 Uhr) gehandelt.