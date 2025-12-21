Uranprojekt Chord: USFS leitet Scoping-Verfahren für 2026 ein!

Jeremy Poirier, CEO von Nexus, äußerte, dass die Bestätigung des USFS einen klaren Weg zur Erlangung einer Bohrgenehmigung eröffnet. Er erwartet, dass 2026 ein entscheidendes Jahr für das Projekt Chord sein wird, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Anhörung vor der staatlichen Mineralbehörde.

Nexus Uranium Corp. hat bekannt gegeben, dass der U.S. Forest Service (USFS) das öffentliche Scoping-Verfahren für das Uranprojekt Chord in Fall River County, South Dakota, im Januar 2026 einleiten wird. Diese Bestätigung stellt einen bedeutenden Fortschritt im Genehmigungsverfahren dar, das seit Ende 2024 mehrere wichtige Meilensteine erreicht hat. Dazu gehören die Genehmigung des Betriebsplans, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem USFS und die Fertigstellung technischer Fachberichte. Diese Schritte positionieren das Projekt für die formelle öffentliche Prüfungsphase gemäß dem National Environmental Policy Act (NEPA).

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden folgende Meilensteine erreicht: Die Annahme des Betriebsplans im November 2024, die Unterzeichnung der Absichtserklärung im Juli 2025 und die Bestätigung des Scoping-Verfahrens im Dezember 2025. Aktuell erstellt der Berater des Unternehmens, RESPEC, einen biologischen und hydrologischen Fachbericht, dessen Entwürfe Mitte Januar 2026 erwartet werden.

Das öffentliche Scoping-Verfahren wird eine 30-tägige Kommentierungsfrist beinhalten, in der Stakeholder und Behörden ihre Bedenken äußern können. Der USFS hat die Möglichkeit, diese Frist um bis zu 45 Tage zu verlängern, was jedoch selten vorkommt. Das vorgeschlagene Explorationsprogramm sieht bis zu 17 Bohrlöcher vor, die eine maximale Tiefe von etwa 700 Fuß erreichen sollen. Der Zugang erfolgt über bestehende Straßen, und das Unternehmen plant eine vollständige Rekultivierung nach Abschluss der Arbeiten.

Das Projekt Chord erstreckt sich über etwa 3.640 Acres in den Black Hills und umfasst 147 nicht patentierte Erzgang-Claims sowie eine staatliche Mineralpacht. Die Uranlagerstätten befinden sich in den Formationen Lakota und Fall River, in der Nähe des Dewey Burdock ISR-Uranprojekts.

Nexus Uranium Corp. fokussiert sich auf Uranprojekte in Nordamerika und hat sich strategisch in einem Markt positioniert, der durch die steigende Nachfrage nach Uran und die Rückkehr der Kernenergie an Bedeutung gewinnt. Mit dem wachsenden Interesse an kleinen modularen Reaktoren und der Notwendigkeit, CO₂-arme Energiequellen zu fördern, könnte das Unternehmen in den kommenden Jahren von einem signifikanten Wachstum profitieren.

Die Nexus Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,63 % und einem Kurs von 1,125EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.