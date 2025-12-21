PartnerFonds AG: Erfolgreicher Aktientausch stärkt Blue Cap AG nachhaltig!

Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, äußerte sich positiv über die hohe Annahmequote des Tauschangebots und betonte, dass dies sowohl für die PartnerFonds als auch für die Blue Cap ein wichtiger Meilenstein sei. Die Aktionärsstruktur der Blue Cap wird durch diesen Schritt breiter, während die langfristig orientierten Ankeraktionäre weiterhin eine stabile Basis bilden. Zu diesen Ankeraktionären zählen die JotWe GmbH (15,2 %), die Kreissparkasse Biberach (13,6 %) und die Schüchl GmbH (10,5 %).

Am 18. Dezember 2025 hat die PartnerFonds AG i.L. die Ergebnisse ihres Aktientauschangebots veröffentlicht, das den Aktionären der PartnerFonds die Möglichkeit bot, ihre Aktien gegen die von PartnerFonds gehaltenen Aktien der Blue Cap AG zu tauschen. Der Verkehrswert der Blue Cap-Aktie wurde auf 26,36 Euro pro Aktie geschätzt. Insgesamt wurden 806.336 Aktien, was 66 % der von PartnerFonds gehaltenen 1.217.076 Blue Cap-Aktien entspricht, im Rahmen des Tauschangebots angenommen. Dies führt zu einer signifikanten Reduzierung des Anteils von PartnerFonds an der Blue Cap von 27,1 % auf 9,2 %. Der Vollzug des Aktientauschs wird bis Ende Dezember 2025 erwartet.

Die Blue Cap AG, gegründet im Jahr 2006 und mit Sitz in München, ist eine kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Erwerb von mittelständischen Unternehmen im B2B-Bereich spezialisiert hat. Diese Unternehmen befinden sich häufig in Sondersituationen und werden in ihrer Entwicklung begleitet, um sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die Blue Cap hält in der Regel Mehrheitsanteile an fünf Unternehmen aus den Bereichen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt rund 550 Mitarbeiter in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Blue Cap in den kommenden Monaten ein Aktienrückkaufprogramm auflegt, falls dies als sinnvoll erachtet wird. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden dies entsprechend beraten. Die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien, die im Jahr 2022 beschlossen wurde, erlaubt den Rückkauf von bis zu 10 % des Grundkapitals bis Juni 2027.

Insgesamt zeigt die erfolgreiche Durchführung des Aktientauschs, dass die Blue Cap AG auf einem stabilen Kurs bleibt und ihre Aktionärsstruktur nachhaltig stärkt.

Die Blue Cap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 18,00EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.