    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlue Cap AktievorwärtsNachrichten zu Blue Cap
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    PartnerFonds AG: Erfolgreicher Aktientausch stärkt Blue Cap AG nachhaltig!

    PartnerFonds AG: Erfolgreicher Aktientausch stärkt Blue Cap AG nachhaltig!
    Foto: Blue Cap AG

    Am 18. Dezember 2025 hat die PartnerFonds AG i.L. die Ergebnisse ihres Aktientauschangebots veröffentlicht, das den Aktionären der PartnerFonds die Möglichkeit bot, ihre Aktien gegen die von PartnerFonds gehaltenen Aktien der Blue Cap AG zu tauschen. Der Verkehrswert der Blue Cap-Aktie wurde auf 26,36 Euro pro Aktie geschätzt. Insgesamt wurden 806.336 Aktien, was 66 % der von PartnerFonds gehaltenen 1.217.076 Blue Cap-Aktien entspricht, im Rahmen des Tauschangebots angenommen. Dies führt zu einer signifikanten Reduzierung des Anteils von PartnerFonds an der Blue Cap von 27,1 % auf 9,2 %. Der Vollzug des Aktientauschs wird bis Ende Dezember 2025 erwartet.

    Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, äußerte sich positiv über die hohe Annahmequote des Tauschangebots und betonte, dass dies sowohl für die PartnerFonds als auch für die Blue Cap ein wichtiger Meilenstein sei. Die Aktionärsstruktur der Blue Cap wird durch diesen Schritt breiter, während die langfristig orientierten Ankeraktionäre weiterhin eine stabile Basis bilden. Zu diesen Ankeraktionären zählen die JotWe GmbH (15,2 %), die Kreissparkasse Biberach (13,6 %) und die Schüchl GmbH (10,5 %).

    Die Blue Cap AG, gegründet im Jahr 2006 und mit Sitz in München, ist eine kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Erwerb von mittelständischen Unternehmen im B2B-Bereich spezialisiert hat. Diese Unternehmen befinden sich häufig in Sondersituationen und werden in ihrer Entwicklung begleitet, um sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die Blue Cap hält in der Regel Mehrheitsanteile an fünf Unternehmen aus den Bereichen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt rund 550 Mitarbeiter in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

    Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Blue Cap in den kommenden Monaten ein Aktienrückkaufprogramm auflegt, falls dies als sinnvoll erachtet wird. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden dies entsprechend beraten. Die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien, die im Jahr 2022 beschlossen wurde, erlaubt den Rückkauf von bis zu 10 % des Grundkapitals bis Juni 2027.

    Insgesamt zeigt die erfolgreiche Durchführung des Aktientauschs, dass die Blue Cap AG auf einem stabilen Kurs bleibt und ihre Aktionärsstruktur nachhaltig stärkt.



    Blue Cap

    -1,10 %
    -1,10 %
    -9,14 %
    -9,14 %
    +9,82 %
    -30,35 %
    -7,73 %
    +203,90 %
    +594,44 %
    ISIN:DE000A0JM2M1WKN:A0JM2M

    Die Blue Cap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 18,00EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PartnerFonds AG: Erfolgreicher Aktientausch stärkt Blue Cap AG nachhaltig! Am 18. Dezember 2025 hat die PartnerFonds AG i.L. die Ergebnisse ihres Aktientauschangebots veröffentlicht, das den Aktionären der PartnerFonds die Möglichkeit bot, ihre Aktien gegen die von PartnerFonds gehaltenen Aktien der Blue Cap AG zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     