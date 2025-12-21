Commerzbank vollendet größten Aktienrückkauf: 1 Milliarde Euro für Aktionäre!

Bettina Orlopp, die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, betonte, dass der Abschluss dieses Rückkaufs die Stärke der Unternehmensstrategie „Momentum“ unterstreicht und einen bedeutenden Schritt in der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2025 darstellt. Die Bank plant, 100 % des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug von AT1-Kuponzahlungen an die Aktionäre zurückzugeben. Diese Rückgabe wird sowohl durch Aktienrückkäufe als auch durch Dividendenzahlungen erfolgen.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft hat am 17. Dezember 2025 erfolgreich ihren bisher größten Aktienrückkauf abgeschlossen, der ein Volumen von rund 1 Milliarde Euro umfasst. Im Rahmen dieses Programms wurden insgesamt 30.972.690 eigene Aktien zurückgekauft, was 2,75 % des Grundkapitals der Bank entspricht. Der Rückkauf begann am 25. September 2025 und wurde zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 32,28 Euro pro Aktie durchgeführt.

Finanzvorstand Carsten Schmitt ergänzte, dass die Commerzbank ihre klare und attraktive Kapitalrückgabepolitik auch in den kommenden Jahren fortsetzen will, um nachhaltig Wert für die Aktionäre zu schaffen. Diese Maßnahmen sind Teil der umfassenden Strategie der Bank, die auf einer gestiegenen Profitabilität und einem starken, kundenorientierten Geschäftsmodell basiert.

Die Commerzbank ist als Universalbank in Deutschland tätig und bietet ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Sie ist führend im Firmenkundengeschäft und spielt eine wichtige Rolle im deutschen Außenhandel. Mit einer Präsenz in über 40 Ländern unterstützt die Bank sowohl Mittelstands- als auch Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Die Commerzbank verwaltet ein Vermögen von mehr als 400 Milliarden Euro und bietet ihren Privat- und Unternehmenskunden umfassende Dienstleistungen über verschiedene Kanäle an.

Die Mitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die erwartete Geschäftsentwicklung, Effizienzgewinne und Wachstumsperspektiven der Commerzbank beziehen. Diese Aussagen sind jedoch von verschiedenen Risiken und Unsicherheiten abhängig, die die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen können. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern.

Insgesamt zeigt der erfolgreiche Abschluss des Aktienrückkaufs, dass die Commerzbank auf einem soliden Kurs ist, um ihre strategischen Ziele zu erreichen und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 36,05EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.