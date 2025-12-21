    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    Energieversorger zahlen 200 Millionen Euro zurück: Kartellamt greift durch!

    Im Rahmen von Prüfverfahren des Bundeskartellamts haben Energieversorger rund 200 Millionen Euro an den Staat zurückgezahlt. Diese Rückzahlungen sind Teil der Überprüfung der Energiepreisbremsen, die während der Energiekrise 2022/2023 eingeführt wurden, um Verbraucher zu entlasten. Die Preisdeckel für Erdgas, Strom und Fernwärme sollten sicherstellen, dass die Energiekosten für Haushalte und Unternehmen nicht übermäßig steigen. Im Gegenzug erhielten die Energieversorger Anspruch auf staatliche Ausgleichszahlungen.

    Das Bundeskartellamt eröffnete in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt 70 Prüfverfahren, um zu klären, ob die Energieversorger ungerechtfertigt hohe Preise verlangt haben. Diese Überprüfungen betrafen etwa 14 Prozent des gesamten Antragsvolumens, das zu diesem Zeitpunkt über 25 Milliarden Euro betrug. Zu den betroffenen Unternehmen zählen Stadtwerke, Vertriebsgesellschaften großer Energiekonzerne sowie Energie-Discounter.

    Von den 61 bereits abgeschlossenen Verfahren ergaben sich in weniger als einem Drittel Bedenken hinsichtlich der Preisgestaltung. Die betroffenen Lieferanten konnten diese Bedenken jedoch durch Rückzahlungen oder durch Anpassungen ihrer Vorauszahlungsanträge ausräumen. In den meisten Fällen wurde eine Einigung im "Verständigungswege" erzielt, was bedeutet, dass die Rückzahlungen ohne formelle Verfügung des Kartellamts stattfanden. Bei den restlichen Verfahren konnte kein Missbrauch der Entlastungsregeln festgestellt werden.

    Aktuell laufen noch neun Prüfverfahren gegen vier Energieversorger, in denen Anhörungen und Nachermittlungen stattfinden. Das Kartellamt hat jedoch keine Informationen über die betroffenen Unternehmen veröffentlicht.

    Parallel dazu äußerte sich Bundesumweltminister Carsten Schneider zur Gasförderung vor Borkum und bekräftigte die Genehmigung des Abkommens mit den Niederlanden. Schneider betonte die Notwendigkeit von Meeresschutzmaßnahmen und plant, die Öl- und Gasförderung in sechs Meeresschutzgebieten in der Nord- und Ostsee zu verbieten. Der Bundestag und der Bundesrat müssen dem Gesetzesentwurf noch zustimmen, bevor die neuen Regelungen in Kraft treten können.

    Insgesamt zeigt sich, dass die Bundesregierung und das Kartellamt aktiv daran arbeiten, die Energiepreise zu regulieren und gleichzeitig umweltpolitische Ziele zu verfolgen. Die Entwicklungen in der Energiebranche und die geplanten Maßnahmen zur Förderung des Meeresschutzes sind Teil eines umfassenden Ansatzes zur Sicherstellung einer nachhaltigen Energieversorgung in Deutschland.



    Erdgas

    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,09 % und einem Kurs von 3,681USD auf Ariva Indikation (19. Dezember 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.



