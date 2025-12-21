Stabilus SE: Wichtige Stimmrechtsänderung – Soo Chuen Tan überschreitet 3%-Schwelle!

Die Stabilus SE hat ihren Sitz in Koblenz, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900JOSL94HJN4VZ28 registriert. Der Anlass der Mitteilung war der Erwerb von Aktien mit Stimmrechten, was zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte führte. Der Mitteilungspflichtige, Soo Chuen Tan, geboren am 13. Mai 1977, hat durch seine Beteiligungen eine signifikante Schwelle überschritten.

Am 18. Dezember 2025 veröffentlichte die Stabilus SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung wurde über den EQS News-Service übermittelt und gibt wichtige Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens bekannt.

Am 12. Dezember 2025 überschritt der Mitteilungspflichtige die Schwelle von 3 % der Stimmrechte, was zu einem neuen Gesamtstimmrechtsanteil von 3,98 % führte. Zuvor lag dieser Anteil bei 3,18 %. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 24.700.000. Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass der Mitteilungspflichtige 983.620 Stimmrechte direkt hält, was 3,98 % der Gesamtstimmrechte entspricht.

Zusätzlich wurde eine Korrektur zu einer vorherigen Mitteilung vom 12. Dezember 2025 veröffentlicht, die das Datum der Schwellenberührung auf den 8. Dezember 2025 zurückdatierte. In dieser Korrektur wurde ein Gesamtstimmrechtsanteil von 3,18 % angegeben, was die Transparenz der Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens unterstreicht.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Tochterunternehmen des Mitteilungspflichtigen, wobei keine der genannten Gesellschaften die Stimmrechte des Emittenten beherrscht oder von ihm beherrscht wird. Die vollständige Kette der Tochterunternehmen wird aufgelistet, wobei insbesondere die Discerene Group LP mit einem Stimmrechtsanteil von 3,18 % hervorgehoben wird.

Die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dient der Transparenz für Investoren und andere Marktteilnehmer. Stabilus SE ist in der Branche für ihre Produkte und Lösungen bekannt, die in verschiedenen Industrien Anwendung finden. Die Stimmrechtsmitteilung ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen der Aktionäre und Investoren in die Unternehmensführung zu stärken.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 19,88EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.