Erfolgreiche Inbetriebnahme: Deutschlands größtes Agri-PV-Projekt in Oberndorf!

Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 28 Hektar, wobei weniger als 3 Hektar für technische Infrastruktur genutzt werden. Der Großteil der Fläche bleibt landwirtschaftlich nutzbar und wird ökologisch aufgewertet. Dies entspricht den Anforderungen moderner Agri-Photovoltaik, die Energieerzeugung, landwirtschaftliche Nutzung und Biodiversität kombiniert. Die Anlage ist bereits im regulären Betrieb, kleinere Restarbeiten werden in den kommenden Wochen abgeschlossen, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen.

Die clearvise AG hat am 19. Dezember 2025 ihr Agri-Photovoltaik-Projekt Triticum in Oberndorf am Lech erfolgreich in Betrieb genommen. Mit einer installierten Leistung von etwa 17 Megawatt (MW) gehört Triticum zu den größten Agri-PV-Projekten in Deutschland. Die Anlage wird jährlich rund 22 Gigawattstunden (GWh) Strom erzeugen, was dem Jahresstrombedarf einer Kleinstadt mit über 6.000 Einwohnern entspricht. Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, betont, dass das Projekt zeigt, wie Agri-PV im industriellen Maßstab realisierbar ist und einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten kann.

Mit der Inbetriebnahme von Triticum erweitert clearvise ihr Portfolio um eine innovative Technologie und stärkt die Diversifikation innerhalb des Unternehmens. Das Projekt trägt zu stabilen und planbaren Erträgen bei und passt zur strategischen Ausrichtung der Gesellschaft als YieldCo, die eine aktive Dividendenstrategie verfolgt.

Zusätzlich hat clearvise kürzlich einen ertragsstarken Tarifzuschlag für ihr norditalienisches PV-Projekt Tezze erhalten. Der Zuschlag von 71 EUR pro MWh über 20 Jahre sichert eine langfristige Einspeisevergütung und stärkt die Dividendenfähigkeit des Unternehmens. Tezze wird auf einem ehemaligen Steinbruch in der Provinz Vicenza errichtet und soll 2026 mit einer Kapazität von rund 4,1 MWp in Betrieb genommen werden.

Die clearvise AG, die seit 2011 börsennotiert ist, konzentriert sich auf den profitablen Betrieb ihres diversifizierten Portfolios aus Wind- und Solarparks in Europa. Die Gesellschaft verfolgt eine klare Strategie zur Maximierung der operativen Effizienz und zur Sicherstellung stabiler Cashflows, um kontinuierliche Dividendenausschüttungen an ihre Aktionäre zu gewährleisten.

