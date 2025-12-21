    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    HORNBACH: Umsatzwachstum trotz Kostensteigerungen – Expansion geht weiter!

    HORNBACH: Umsatzwachstum trotz Kostensteigerungen – Expansion geht weiter!
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat in ihrer aktuellen Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/26 einen Nettoumsatz von 5.138 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 3,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im dritten Quartal (Q3) stieg der Umsatz um 2,2 % auf 1.538,7 Millionen Euro. Der Hauptanteil des Umsatzes entfiel auf die HORNBACH Baumarkt AG, die mit einem Umsatzwachstum von 4,0 % auf 4.847,1 Millionen Euro ebenfalls Marktanteile in Deutschland und Europa gewinnen konnte.

    Trotz des Umsatzwachstums verzeichnete das Unternehmen im dritten Quartal einen Rückgang des bereinigten EBIT um 7,3 Millionen Euro auf 27,3 Millionen Euro. Dies ist auf gestiegene Kosten zurückzuführen, die nicht vollständig durch das Umsatzwachstum kompensiert werden konnten. Für die ersten neun Monate blieb das bereinigte EBIT mit 299,5 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau (300,0 Millionen Euro). Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert, mit einem erwarteten Umsatz auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6.200 Millionen Euro und einem bereinigten EBIT auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25.

    Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, äußerte sich zu den Herausforderungen des Konsumumfelds, betonte jedoch die geografische Diversifizierung des Unternehmens und die Relevanz für private sowie gewerbliche Kunden. Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG, kündigte an, dass das Unternehmen weiterhin in die Expansion investiert, mit neuen Standorten in Österreich und Rumänien sowie Plänen für eine Expansion nach Serbien.

    Im dritten Quartal wurden vier neue Baumärkte eröffnet, und die Investitionen in das Wachstum stiegen um 55,6 % auf 166,8 Millionen Euro. Der Online-Umsatz des Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt wuchs um 8,1 % und machte 12,9 % des Gesamtumsatzes aus. Trotz eines leichten Rückgangs im Umsatz der HORNBACH Baustoff Union aufgrund der schwachen Baukonjunktur in Deutschland, konnte das Unternehmen seine Marktanteile in mehreren europäischen Ländern ausbauen.

    Insgesamt zeigt die HORNBACH Gruppe eine positive Umsatzentwicklung, auch wenn die Kostensteigerungen und das herausfordernde Konsumumfeld das Ergebnis belasten. Die strategische Ausrichtung auf Expansion und Diversifizierung bleibt ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.



    HORNBACH Holding

    -0,47 %
    +0,71 %
    +1,67 %
    -16,14 %
    +3,02 %
    +16,79 %
    +1,79 %
    +36,60 %
    +268,96 %
    ISIN:DE0006083405WKN:608340

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 85,20EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HORNBACH: Umsatzwachstum trotz Kostensteigerungen – Expansion geht weiter! Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat in ihrer aktuellen Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/26 einen Nettoumsatz von 5.138 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 3,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     