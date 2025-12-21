HORNBACH: Umsatzwachstum trotz Kostensteigerungen – Expansion geht weiter!

Trotz des Umsatzwachstums verzeichnete das Unternehmen im dritten Quartal einen Rückgang des bereinigten EBIT um 7,3 Millionen Euro auf 27,3 Millionen Euro. Dies ist auf gestiegene Kosten zurückzuführen, die nicht vollständig durch das Umsatzwachstum kompensiert werden konnten. Für die ersten neun Monate blieb das bereinigte EBIT mit 299,5 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau (300,0 Millionen Euro). Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert, mit einem erwarteten Umsatz auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6.200 Millionen Euro und einem bereinigten EBIT auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25.

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat in ihrer aktuellen Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/26 einen Nettoumsatz von 5.138 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 3,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im dritten Quartal (Q3) stieg der Umsatz um 2,2 % auf 1.538,7 Millionen Euro. Der Hauptanteil des Umsatzes entfiel auf die HORNBACH Baumarkt AG, die mit einem Umsatzwachstum von 4,0 % auf 4.847,1 Millionen Euro ebenfalls Marktanteile in Deutschland und Europa gewinnen konnte.

Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, äußerte sich zu den Herausforderungen des Konsumumfelds, betonte jedoch die geografische Diversifizierung des Unternehmens und die Relevanz für private sowie gewerbliche Kunden. Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG, kündigte an, dass das Unternehmen weiterhin in die Expansion investiert, mit neuen Standorten in Österreich und Rumänien sowie Plänen für eine Expansion nach Serbien.

Im dritten Quartal wurden vier neue Baumärkte eröffnet, und die Investitionen in das Wachstum stiegen um 55,6 % auf 166,8 Millionen Euro. Der Online-Umsatz des Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt wuchs um 8,1 % und machte 12,9 % des Gesamtumsatzes aus. Trotz eines leichten Rückgangs im Umsatz der HORNBACH Baustoff Union aufgrund der schwachen Baukonjunktur in Deutschland, konnte das Unternehmen seine Marktanteile in mehreren europäischen Ländern ausbauen.

Insgesamt zeigt die HORNBACH Gruppe eine positive Umsatzentwicklung, auch wenn die Kostensteigerungen und das herausfordernde Konsumumfeld das Ergebnis belasten. Die strategische Ausrichtung auf Expansion und Diversifizierung bleibt ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 85,20EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.