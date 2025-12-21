UNIQA Steiermark gewinnt WGIN-Award 2025 für innovative Fassadenbegrünung!

Johannes Rumpl, Landesdirektor von UNIQA Steiermark, betont, dass die Auszeichnung ein Beweis für die positiven Auswirkungen von Investitionen in lebendige Fassaden ist. Diese Maßnahmen tragen messbar zur Verbesserung des Stadtbildes und der Lebensqualität bei und sollen andere Akteure zur Nachahmung anregen. UNIQA verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie, die den Klimawandel anerkennt und sich durch gezielte Maßnahmen in der Betriebsführung auszeichnet.

Die UNIQA Landesdirektion Steiermark wurde mit dem renommierten WGIN-Award 2025 für ihre innovative Fassadenbegrünung in Graz ausgezeichnet. Mit einer Fläche von rund 800 m² hat das Projekt nicht nur das Klima und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert, sondern auch zur Biodiversität in urbanen Räumen beigetragen. UNIQA setzte sich gegen über 100 internationale Einreichungen durch und gilt als Vorzeigeprojekt für die Transformation dicht verbauter Innenstadtlagen in klimaresiliente und sozial wirksame grüne Infrastrukturen.

Die Begrünung, die 2019 begann, umfasst Kletterpflanzen, Bäume, bedarfsorientierte Bewässerung und Photovoltaik. Diese Elemente verbessern nicht nur das Mikroklima, sondern fördern auch die Artenvielfalt. Ein Sozialunternehmen ist in die Pflege der Begrünung eingebunden, was den sozialen Aspekt des Projekts unterstreicht. Die positive Wirkung des Projekts hat bereits weitere Initiativen entlang der Annenstraße angestoßen, darunter begrünte Straßenbahnhaltestellen und neue Pflanzgefäße.

Projektberaterin Vera Enzi hebt hervor, dass die Kombination aus pragmatischem Design und robusten technischen Systemen bedeutende Pflanzflächen schaffen kann, selbst in urbanen Gebieten mit begrenztem Platz. UNIQA verfolgt zudem einen klaren Plan zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2040 in Österreich und bis 2050 in der gesamten Gruppe. Der Fokus liegt auf dem Ausstieg aus fossilen Energieträgern und der Förderung nachhaltiger Technologien.

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich und Zentral- und Osteuropa, mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent in Österreich. Mit über 20.000 Mitarbeitern betreut die Gruppe mehr als 17 Millionen Kunden in 14 Ländern. Die Auszeichnung für die Fassadenbegrünung unterstreicht UNIQAs Engagement für Nachhaltigkeit und innovative Lösungen zur Verbesserung urbaner Lebensräume.