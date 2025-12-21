    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    Goldman Sachs erhöht Stimmrechtsanteil an NORMA Group SE auf 5,97 %

    Foto: NORMA Group

    Am 19. Dezember 2025 veröffentlichte die NORMA Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die von der Goldman Sachs Group, Inc. gemeldet wurden.

    Die NORMA Group SE, mit Sitz in Maintal, Deutschland, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 5299000LM9HC76W5XD46. Der Anlass der Mitteilung ist der Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten. Am 15. Dezember 2025 überschritt Goldman Sachs die Schwelle von 3 % der Stimmrechte, was eine Offenlegungspflicht auslöste.

    Die aktuellen Stimmrechtsanteile von Goldman Sachs belaufen sich auf insgesamt 5,97 % der Stimmrechte an der NORMA Group SE. Dies setzt sich zusammen aus 1,05 % direkten Stimmrechten und 4,92 % aus verschiedenen Finanzinstrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Gesamtanteil von 3,84 % auswies, ist dies ein Anstieg. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 31.862.400.

    Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass Goldman Sachs 334.820 Stimmrechte direkt hält, was 1,05 % entspricht. Darüber hinaus sind 1.355.385 Stimmrechte über verschiedene Instrumente wie „Right To Recall“ und „Right Of Use“ zuzurechnen, was 4,25 % ausmacht. Diese Instrumente sind offen und haben keine festgelegte Fälligkeit.

    Zusätzlich hält Goldman Sachs auch Swap- und Call-Warrant-Instrumente, die weitere 0,66 % der Stimmrechte ausmachen. Die Mitteilung stellt klar, dass Goldman Sachs weder beherrscht wird noch andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an der NORMA Group SE halten.

    Die Veröffentlichung dieser Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass alle relevanten Informationen über Stimmrechtsänderungen transparent und zeitnah an die Öffentlichkeit kommuniziert werden. Dies ist besonders wichtig für Investoren und Marktteilnehmer, die ein Interesse an der NORMA Group SE haben.

    Insgesamt zeigt die Mitteilung eine signifikante Veränderung in der Aktionärsstruktur der NORMA Group SE, die für die Marktbeobachter von Interesse ist.



    NORMA Group

    +1,41 %
    -0,14 %
    +10,54 %
    -19,34 %
    -2,86 %
    -12,46 %
    -65,85 %
    -71,35 %
    -31,33 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 14,42EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



