Steuerliche Entlastungen 2024: Pendler, Gastronomen und Ehrenamtliche profitieren!

Zusätzlich wird die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Diese Maßnahme soll die Gastronomiebranche entlasten, obwohl Gastronomen bereits vor der Entscheidung darauf hinwiesen, dass die Preise für Speisen wahrscheinlich nicht sinken werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betonte die Bedeutung der Gastronomie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und rechtfertigte die Steuersenkung mit den gestiegenen Kosten in der Branche.

Zum 1. Januar 2024 treten in Deutschland steuerliche Entlastungen für Pendler, Gastronomen und Ehrenamtliche in Kraft, nachdem der Bundesrat in Berlin zugestimmt hat. Die Pendlerpauschale, die es Arbeitnehmern ermöglicht, Fahrtkosten zur Arbeit steuerlich abzusetzen, wird angehoben. Künftig können Pendler bereits ab dem ersten Kilometer 38 Cent pro Kilometer geltend machen, anstatt wie bisher erst ab dem 21. Kilometer. Diese Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund gestiegener Lebenshaltungskosten, die durch den CO2-Preis bedingt sind.

Für Ehrenamtliche, wie Sporttrainer und Chorleiter, wird die Steuerfreigrenze angehoben. Die Pauschale für Übungsleiter steigt von 3.000 auf 3.300 Euro, während die Freigrenze für Ehrenamtliche von 840 auf 960 Euro erhöht wird. Diese Regelung ermöglicht es Engagierten, mehr durch ihr Ehrenamt zu verdienen, ohne steuerliche Abgaben leisten zu müssen.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen werden erheblich sein, da Länder und Kommunen in den kommenden Jahren mit einem Rückgang der Steuereinnahmen in Milliardenhöhe rechnen müssen. Aus diesem Grund fordern mehrere Bundesländer eine grundlegende Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen.

In einem weiteren Kontext hat die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) eine Prognose für die österreichische Wirtschaft von 2025 bis 2028 veröffentlicht. Diese zeigt eine schrittweise Stabilisierung der Konjunktur, trotz anhaltender Herausforderungen. Für 2025 wird ein Wachstum von 0,6 % erwartet, mit einer leichten Erhöhung der Arbeitslosenquote auf 7,5 %. Die Inflation wird vorübergehend auf 3,6 % steigen, bevor sie in den folgenden Jahren sinkt. Die OeNB betont die Notwendigkeit struktureller Reformen und Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, um die wirtschaftliche Erholung nachhaltig zu sichern.

Insgesamt zeigen beide Berichte die Bemühungen der Regierungen, die wirtschaftliche Situation der Bürger zu verbessern und gleichzeitig die finanziellen Rahmenbedingungen im Blick zu behalten.

