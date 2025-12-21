Bilfinger SE: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Aktionärswert!

Der Rückkauf wurde gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) durchgeführt. Die Bekanntmachung des Rückkaufs erfolgte bereits am 20. Januar 2025, und die Commerzbank AG wurde mit der Durchführung des Rückkaufs beauftragt. Die Transaktionen fanden ausschließlich über die Börse statt, was für Transparenz und Marktintegrität sorgt.

Die Bilfinger SE hat am 18. Dezember 2025 die Ergebnisse ihres Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben. Im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis zum 17. Dezember 2025 wurden insgesamt 650.354 eigene Aktien zurückgekauft, was 1,73 % des Grundkapitals entspricht. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie lag bei 76,88 EUR, was zu einem Gesamtvolumen von etwa 50 Millionen EUR führte, ohne Erwerbsnebenkosten.

In den letzten Tagen des Rückkaufs, konkret vom 15. bis 17. Dezember 2025, erwarb Bilfinger insgesamt 5.443 Aktien. Die einzelnen Rückkauftage verzeichneten folgende Volumina und Durchschnittskurse: Am 15. Dezember wurden 1.964 Aktien zu einem Kurs von 107,49 EUR, am 16. Dezember 1.930 Aktien zu 109,30 EUR und am 17. Dezember 1.549 Aktien zu 108,70 EUR zurückgekauft.

Bilfinger hat sich mit diesem Rückkaufprogramm das Ziel gesetzt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren. Aktienrückkäufe sind ein gängiges Mittel, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und den Marktwert der verbleibenden Aktien zu erhöhen, da die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien reduziert wird.

Die Details des Rückkaufprogramms sind auf der Unternehmenswebsite von Bilfinger zugänglich, was den Aktionären und der Öffentlichkeit eine transparente Einsicht in die durchgeführten Transaktionen ermöglicht. Bilfinger SE ist im MDAX gelistet und hat ihren Hauptsitz in Mannheim, Deutschland. Die Bekanntmachung der Rückkaufaktivitäten unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle und aktionärsfreundliche Unternehmenspolitik.

Insgesamt zeigt der Abschluss des Aktienrückkaufs, dass Bilfinger in der Lage ist, finanzielle Mittel effektiv zu nutzen, um den Shareholder Value zu maximieren und gleichzeitig eine solide Marktposition zu behaupten.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 108,1EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.