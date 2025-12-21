Dr. Peter Singer: Neuer Berater bei LIR Life Sciences für globale Gesundheit

Vor seiner Tätigkeit bei der WHO war Dr. Singer CEO von Grand Challenges Canada, wo er über 450 Millionen CAD zur Unterstützung von mehr als 1.000 Gesundheitsinnovationen in über 90 Ländern verwaltete. Seine akademische Laufbahn umfasst Positionen als Professor Emeritus an der University of Toronto und Direktor des Joint Centre for Bioethics. Für seine Verdienste wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Michael Smith Prize und als Officer of the Order of Canada.

LIR Life Sciences Corp. hat Dr. Peter Singer, einen renommierten Gesundheitsexperten und ehemaligen Sonderberater der Weltgesundheitsorganisation (WHO), zum wissenschaftlichen Berater ernannt. Dr. Singer bringt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Gesundheitsinnovation, öffentliche Gesundheitspolitik und globale Entwicklung mit. Während seiner Zeit bei der WHO spielte er eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der globalen Strategie und der Triple Billion-Ziele, die darauf abzielen, die Gesundheitssysteme weltweit zu verbessern. Sein Fokus lag auf der Koordinierung zwischen Gesundheitsorganisationen und der Ausrichtung von Investitionen auf nachhaltige Entwicklungsziele.

In seiner neuen Rolle wird Dr. Singer LIR Life Sciences dabei unterstützen, den Zugang zu erschwinglichen Adipositastherapien weltweit zu erweitern. Seine Expertise in der Gesundheitsinnovation und seine Politik der Gleichberechtigung werden entscheidend sein, um der globalen Fettleibigkeitskrise mit praktischen und skalierbaren Lösungen zu begegnen. Edward Mills, CEO von LIR, betont, dass Dr. Singers Erfahrungen in der internationalen Gesundheitspolitik und seine Fähigkeit, Innovationen in messbare Gesundheitsauswirkungen umzusetzen, in Einklang mit der Mission des Unternehmens stehen.

Zusätzlich hat LIR Life Sciences bekannt gegeben, dass Venture Liquidity Providers Inc. (VLP) mit der Erbringung von Market-Making-Diensten beauftragt wurde, um den Handel mit den Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange zu unterstützen. VLP wird ein monatliches Honorar von 5.000 CAD erhalten, und die Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei Monaten mit automatischer Verlängerung.

Das Unternehmen plant zudem die Zuteilung von 2.220.000 Restricted Share Units (RSUs) an bestimmte Direktoren und Berater, die an eine Haltedauer gebunden sind. LIR Life Sciences konzentriert sich auf die Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Adipositas, insbesondere durch innovative Verabreichungsmethoden wie transdermale Pflaster, die eine nadelfreie Anwendung ermöglichen. Dies könnte den Zugang zu wirksamen Behandlungen in verschiedenen Märkten erheblich verbessern.

Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,84 % und einem Kurs von 0,790EUR auf Gettex (19. Dezember 2025, 22:43 Uhr) gehandelt.