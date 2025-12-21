Wie geht’s mit dem Goldpreis weiter? Kommt für Gold in 2026 die große Wende?

Etwas anders – jedoch nicht minder spannend – ist die Lage bei Gold. Der Goldpreis befindet sich seit der Ausbildung des Oktober-Hochs im Bereich von 4.380 US-Dollar in einer Konsolidierungsphase. In den letzten Tagen verstärkte das Edelmetall den Druck auf das Rekordhoch. Es „riecht“ förmlich nach einem erfolgreichen Abschluss der Konsolidierung. Anders ausgedrückt. Gold steht unmittelbar davor, die Rallye fortzusetzen.

Obgleich das Jahresende nicht selten von einem ruhigen Handel an den Finanzmärkten geprägt ist, fällt es insbesondere in diesem Jahr schwer, einen solchen ruhigen Jahresausklang zu erwarten. Da genügt bereits ein Blick auf Silber. Der Silberpreis tobt sich in einer gewaltigen Rallye aus. Das Momentum lässt nicht nach. Hier ist eher mit einer Fortsetzung der wilden Rekordjagd zu rechnen, als mit einem beschaulichen Handel.

Holt sich Gold das Momentum zurück?

In den letzten Wochen und Monaten „wanderte“ das Momentum von Gold zu Silber. Die stark abfallende Gold-Silber-Ratio dokumentiert diesen Favoritenwechsel im Edelmetallbereich anschaulich. Bei einem Goldpreis von 4.339 US-Dollar und einem Silberpreis auf Rekordniveau bei 67,1 US-Dollar notiert die Ratio im Bereich von 64,6. Damit hat sich die Ratio weit von den Werten aus dem Frühjahr entfernt, als sie noch dreistellig war. Sie nähert sich nun mit großen Schritten dem langfristig relevanten Wert von 60 an. Es gab aber auch Jahre, in denen die Ratio unter 40 lag. Zuletzt war das im Jahr 2011 der Fall. In den letzten Monaten wurde an dieser Stelle oft die Unterbewertung von Silber im Vergleich zu Gold thematisiert und damit einhergehend ein immenses Nachholpotenzial für Silber abgeleitet. Das trifft heute nicht mehr ganz zu. Aus Sicht von Gold stellt sich nunmehr die Frage, ob das Momentum zurückkommt, sollte es dem Goldpreis gelingen, die Konsolidierung erfolgreich abzuschließen?

Der

Gold-ETF-Investoren nehmen Tempo raus

Um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen, lohnt ein Blick auf die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs. Zum Zeitpunkt der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle verzeichnete der SPDR Gold Shares noch kräftig anziehende Bestände. Dieser Schwung ist abhandengekommen. Die Bestände haben sich auf hohem Niveau stabilisiert. Das ist gerade vor dem Hintergrund der nahenden Feiertage jedoch noch kein Warnzeichen.

Fazit - Kommt für Gold in 2026 die große Wende?

Mit fortschreitender Dauer der Gold-Rallye steigt das Risiko einer Trendwende per se. Doch noch lassen sich keine belastbaren Anzeichen einer solchen ausmachen. Und so dürfte es auch in 2026 zunächst „Volle Kraft voraus!“ heißen. Temporäre Konsolidierungen oder Schwächephasen sind allerdings mit einzukalkulieren.

Die Gold-Rallye wird von einer Reihe von strukturellen Preistreibern angeheizt. Die Käufe der Noten- und Zentralbanken gehören hier genauso dazu, wie die Zuflüsse in physisch besicherte Gold-ETFs. Gold als sicherer Hafen hat einen außerordentlich hohen Stellenwert. Vor dem Hintergrund der noch immer zahlreich vorhandenen Brandherde ist nicht zu erwarten, dass Gold diesen Nimbus zeitnah verlieren wird. Dass sich das Blatt allerdings wenden kann, zeigte sich zuletzt unter anderem am US-Dollar. Der Greenback besaß einstmals ebenfalls den Nimbus eines sicheren Hafens und schien unantastbar zu sein. Dieses Bild hat mittlerweile tiefe Risse bekommen. Aber letztendlich ist ein schwächelnder US-Dollar ein weiterer Preistreiber für Gold. Gleiches gilt für Anleiherenditen auf moderaten Niveaus. So liegen die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen mit aktuell 4,14 Prozent aktuell auf einem für den Goldpreis wenig bedrohlichen Niveau.

Der Goldpreis hat sein übergeordnetes Ziel von 5.000 US-Dollar weiterhin fest im Blick. Im besten Fall gelingt es dem Edelmetall, noch im Jahr 2025 mit einem Ausbruch über die 4.380 US-Dollar der Rallye frische Impulse zu geben. Etwaige Rücksetzer sollten unverändert auf 3.800 US-Dollar begrenzt bleiben.

Eine starke Entwicklung des Goldpreises im Jahr 2026 würde den Produzentenaktien den nötigen Treibstoff für eine Fortsetzung ihrer Rallye liefern. Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Kinross Gold und andere haben in den letzten Wochen enorm zugelegt. Eine kurze Abkühlung täte den Produzentenaktien ganz gut. Aktuell ist eine solche jedoch nicht auszumachen. Stattdessen heißt es auch hier „Volle Kraft voraus!“.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

