Diese Aktie zahlt satte +3,69 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

HANWA gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,69 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +26,85 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,83 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. HANWA verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,69 %. Mit +3,69 % Dividendenrendite bietet HANWA ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +26,85 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen HANWA für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,69 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,83. HANWA weißt eine Marktkapitalisierung von 1,64 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,69 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

HANWA ist ein führendes japanisches Handelsunternehmen mit einem breiten Produktportfolio, das es in der globalen Handelslandschaft stark positioniert.

HANWA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die HANWA Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,69 %, eine Investition von etwa 162.602€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 250,00 +11,11 % +3,69 % 2025 225,00 +21,62 % +4,32 % 2024 185,00 +42,31 % +3,39 % 2023 130,00 +30,00 % +3,52 % 2022 100,00 +66,67 % +2,92 % 2021 60,00 0,00 % +2,25 %

Warum HANWA für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,69 %

Stetiges Dividendenwachstum: +26,85 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 6,83

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

HANWA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,78 % 1 Monat +7,50 % 3 Monate +3,75 % 1 Jahr +31,63 %

Informationen zur HANWA Aktie

Es gibt 42 Mio. HANWA Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Mrd. € wert.

HANWA Aktie jetzt kaufen?

Ob die HANWA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HANWA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.