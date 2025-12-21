Cashflow für Anleger
Diese Aktie zahlt satte +3,69 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +26,85 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
HANWA ist ein führendes japanisches Handelsunternehmen mit einem breiten Produktportfolio, das es in der globalen Handelslandschaft stark positioniert.
Dividenden & passives Einkommen: Mit HANWA nachhaltige Einkommensströme aufbauen
HANWA gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,69 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +26,85 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,83 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
HANWA verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,69 %.
Mit +3,69 % Dividendenrendite bietet HANWA ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +26,85 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen HANWA für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,69 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,83.
HANWA weißt eine Marktkapitalisierung von 1,64 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,69 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
HANWA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.12.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die HANWA Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,69 %, eine Investition von etwa 162.602€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|250,00
|+11,11 %
|+3,69 %
|2025
|225,00
|+21,62 %
|+4,32 %
|2024
|185,00
|+42,31 %
|+3,39 %
|2023
|130,00
|+30,00 %
|+3,52 %
|2022
|100,00
|+66,67 %
|+2,92 %
|2021
|60,00
|0,00 %
|+2,25 %
Warum HANWA für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,69 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +26,85 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 6,83
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
HANWA Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,78 %
|1 Monat
|+7,50 %
|3 Monate
|+3,75 %
|1 Jahr
|+31,63 %
Informationen zur HANWA Aktie
Es gibt 42 Mio. HANWA Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Mrd. € wert.
HANWA Aktie jetzt kaufen?
Ob die HANWA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HANWA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.