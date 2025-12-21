    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 51/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insiderkäufe vom 15.12.25 bis 21.12.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Schaeffler AG
    		1 659,11 Tsd. 86,95 Tsd. Stk.
    KION GROUP AG
    		1 454,98 Tsd.$ 5,92 Tsd. Stk.
    Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
    		3 165,00 Tsd. 165 Stk.
    Evonik Industries AG
    		1 96,07 Tsd. 7,30 Tsd. Stk.
    Limes Schlosskliniken AG
    		1 69,93 Tsd. 197 Stk.
    SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
    		1 44,78 Tsd. 3,00 Tsd. Stk.
    SIMONA Aktiengesellschaft
    		1 41,60 Tsd. 800 Stk.
    LEG Immobilien SE
    		1 30,48 Tsd. 500 Stk.
    ProSiebenSat.1 Media SE
    		1 20,75 Tsd. 4,40 Tsd. Stk.
    MS Industrie AG
    		1 12,13 Tsd. 10,02 Tsd. Stk.
    KST Beteiligungs AG
    		1 6,12 Tsd. 5,41 Tsd. Stk.
    RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
    		2 6,03 Tsd. 5,03 Tsd. Stk.
    Weng Fine Art AG
    		1 4,93 Tsd. 1.000 Stk.
    Rubean AG
    		1 4,56 Tsd. 991 Stk.
    audius SE
    		1 2,82 Tsd. 233 Stk.
    Diok One AG
    		1 1,48 Tsd. - Stk.

    Insiderverkäufe vom 15.12.25 bis 21.12.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Deutsche Telekom AG
    		1 47,92 Tsd. 1,80 Tsd. Stk.




