    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kissigs Kloogschieterei: Schlussspurt oder Schlappmachen? (Börse) entscheide dich!

    Die Börsen biegen auf die Zielgerade ein und in den letzten Börsentagen entscheidet sich, ob das Jahr mit einem Plus oder Minus endet. Angesichts soeben erst wieder erzielter neuer Allzeithöchststände beim S&P 500 Index mag die Aussage etwas verwundern, aber nicht jeder hat nur in den breiten Markt investiert oder in die Magnificent 7 oder die KI-Boomwerte, die in diesem Jahr die Kurse angetrieben haben. Die breite Masse der Aktien hat kaum Gewinne vorzuweisen oder liegt sogar ordentlich im Minus – selbst herausragende Unternehmen, die unbeirrt ihre Umsätze und Gewinne weiter gesteigert haben. Wie Costco.

    In der Rückschau ist es immer leicht, Gründe zu finden. Es erscheint einfach logisch zu sein, was richtig gewesen ist – weil man das Ergebnis kennt. Für den Blick nach vorn gilt das nicht und je weiter man vorausschaut, desto unklarer wird die Sicht. Sonst wäre es ja auch zu einfach.

    Zum Jahresende hin findet auch das "Window Dressing" statt. Fondsmanager werfen die Loser aus dem Portfolio und kaufen lieber ein paar Gewinner hinzu, um bei der Jahresübersicht vorgaukeln zu können, sie hätten auf die richtigen Aktien gesetzt. Aber wer die Top-Performer des Jahres hält und dennoch nur eine magersüchtige Rendite vorzuweisen hat, ist eben trotzdem nur ein Blender.

    Das Jahresende ist der Zeitpunkt, an dem alle Wetten abgerechnet werden. Gewinner und Verlierer werden bestimmt, aber eigentlich spielt diese Abrechnung keine Rolle. Denn die Entwicklung eines Unternehmens findet 365 Tage im Jahr statt und darauf sollten Anleger achten. Die Sprinter bekommen die höchste Aufmerksamkeit, aber die Börse ist ein Marathonlauf.

    Es kommt darauf an, durchzuhalten, denn wer das Ziel nicht erreicht, kann gar nicht gewinnen!

    Alles Gute für euer Geld!
    Michael C. Kissig

    Disclaimer: Habe Costco auf meiner Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.



    Autor
    Michael C. Kissig
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Michael C. Kissig
    Kissigs Kloogschieterei: Schlussspurt oder Schlappmachen? (Börse) entscheide dich! Die Börsen biegen auf die Zielgerade ein und in den letzten Börsentagen entscheidet sich, ob das Jahr mit einem Plus oder Minus endet. Angesichts soeben erst wieder erzielter neuer Allzeithöchststände beim S&P 500 Index mag die Aussage etwas …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     