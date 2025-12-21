    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) AktievorwärtsNachrichten zu Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A)

    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ist ein führendes maritimes Industrieunternehmen, spezialisiert auf Schifffahrt und Logistik. Es dominiert den RoRo-Markt mit globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Wallenius Lines und Höegh Autoliners. Das Unternehmen punktet mit einem starken Netzwerk und innovativen Lösungen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,64 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +27,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 2,85 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +204,91 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,64 %.
    Mit +4,64 % Dividendenrendite bietet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +27,23 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,64 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 2,85.
    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 1,57 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,64 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit 0,00 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,64 %, eine Investition von etwa 258.621 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 20,00 +11,11 % +4,64 %
    2024 18,00 +80,00 % +4,47 %
    2023 10,00 +42,86 % +3,33 %
    2022 7,00 +16,67 % +2,89 %
    2021 6,00 0,00 % +3,11 %

    Warum Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,64 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +27,23 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 2,85
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A)

    0,00 %
    -1,88 %
    +6,35 %
    +7,35 %
    +45,76 %
    +97,03 %
    +204,91 %
    +240,46 %
    ISIN:NO0010571698WKN:A1C04X

    Seite 1 von 2 




    Verfasst von Markt Bote
