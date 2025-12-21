Dividenden im Fokus
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ist ein führendes maritimes Industrieunternehmen, spezialisiert auf Schifffahrt und Logistik. Es dominiert den RoRo-Markt mit globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Wallenius Lines und Höegh Autoliners. Das Unternehmen punktet mit einem starken Netzwerk und innovativen Lösungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,64 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
Wer vor fünf Jahren in Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +204,91 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.12.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit 0,00 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,64 %, eine Investition von etwa 258.621€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|20,00
|+11,11 %
|+4,64 %
|2024
|18,00
|+80,00 %
|+4,47 %
|2023
|10,00
|+42,86 %
|+3,33 %
|2022
|7,00
|+16,67 %
|+2,89 %
|2021
|6,00
|0,00 %
|+3,11 %
Warum Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (A) für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,64 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +27,23 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 2,85
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen