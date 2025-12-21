    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSony AktievorwärtsNachrichten zu Sony
    Abu Dhabi richtet 2026 erstmals den Auftakt der Gran Turismo World Series im Nahen Osten aus

    Abu Dhabi richtet 2026 erstmals den Auftakt der Gran Turismo World Series im Nahen Osten aus
    Foto: Andrej Sokolow - dpa
    • Der legendäre Yas Marina Circuit ist in Gran Turismo 7 für PlayStation 4 und 5 enthalten und bietet Spielern weltweit die Möglichkeit, die Vorzeigestrecke des Emirats zu erkunden sowie dort Rennen zu fahren.
    • Ankündigung während der Gran Turismo World Series 2025 World Finals in Fukuoka, Japan

    ABU DHABI, VAE, 21. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zum ersten Mal im Nahen Osten wird Abu Dhabi die Eröffnungsveranstaltung der Gran Turismo World Series 2026 ausrichten, die für den 28.. März 2026 in der Space42 Arena geplant ist. Die wegweisende Veranstaltung bringt die weltweit besten Gran-Turismo-Fahrer zu einer hochkarätigen Live-Meisterschaft zusammen, begeistert Fans im Emirat und stellt Abu Dhabis E-Sport-Kompetenz Millionen Menschen weltweit vor.

    For the first time in the Middle East, Abu Dhabi will host the Gran Turismo World Series 2026 opening event, scheduled for the 28th of March 2026 at the Space42 Arena.

    Die Ankündigung erfolgte während der Gran Turismo World Series 2025 World Finals im Fukuoka International Congress Centre in Japan, wo S.E. Saeed Al Fazari, geschäftsführender Direktor für strategische Angelegenheiten beim Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), die Bühne betrat, um die Neuigkeit zu verkünden.

    Die Eröffnungsveranstaltung der Gran Turismo World Series 2026 wird von Polyphony Digital Inc, einer Tochtergesellschaft von Sony Interactive Entertainment sowie Entwickler und Herausgeber der Gran Turismo-Reihe, und von Abu Dhabi Gaming organisiert, einer von DCT Abu Dhabi geleiteten Initiative, die Maßnahmen koordiniert, um das Emirat zu einem globalen Gaming-Hub zu entwickeln.

    At the Gran Turismo World Series 2025 World Finals, held at the Fukuoka International Congress Centre in Japan, H.E. Saeed Al Fazari, Executive Director of Strategic Affairs at the Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, and Kazunori Yamauchi, Gran Turismo series producer, announce that Abu Dhabi will host the Gran Turismo World Series 2026 opening event, for the first time in the Middle East.

    S.E. Al Fazari sagte: „Die Ausrichtung des Auftakts der Gran Turismo World Series ist ein stolzer Moment für Abu Dhabi sowie die gesamte MENA-Region und spiegelt unseren Anspruch wider, ein Reiseziel zu sein, in dem die Möglichkeiten grenzenlos sind. Das ist ein bedeutender Meilenstein für unsere E-Sport- sowie Motorsport-Sektoren: Er bringt einen hochkarätigen internationalen Wettbewerb in das Emirat und stellt Abu Dhabis nachgewiesene Fähigkeit unter Beweis, E-Sport- sowie Motorsport-Erlebnisse auf Weltklasseniveau zu liefern. Abu Dhabi bietet weiterhin ein sicheres, zukunftsfähiges Umfeld für Unternehmen, Investoren sowie Talente und  unterstützt unsere Vision, ein globales Zentrum für Innovation, Unterhaltung, Gaming sowie den Motorsport zu werden." 

