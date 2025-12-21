Top-Artikel der Kalenderwoche 51/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der italienische Rüstungskonzern Leonardo liefert 12 M-346 F Block 20 Flugzeuge an die österreichische Luftwaffe für die Verteidigung und das Pilotentraining. Der Vertrag umfasst auch Wartung und Ausbildungssysteme.

Profis investieren völlig anders als Privatanleger – und 2026 sind die Regeln härter denn je. Welche Mischung aus Aktien, Anleihen, KI-Trends und sicheren Häfen jetzt wirklich zählt, verraten Top-Strategen.

Alphabet könnte schon bald erneut einen kräftigen Bewertungsschub verbuchen – dank Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX.

Rheinmetall schmeißt das ungeliebte Zivilgeschäft raus, schreibt 350 Millionen Euro ab und hofft auf einen sauberen Neustart. Kurzfristig kann das drücken – langfristig trennt sich hier die Spreu vom Weizen.

Die Anteile des chinesischen Online-Händlers Alibaba gehören zu den Gewinnern dieses Börsenjahres. Doch die laufende Neubewertung ist auch Risiken ausgesetzt.

Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore sichert sich ein weiteres Kupfervorkommen in Peru nahe Antapaccay. Die Übernahme stützt den Kupferfokus und soll die langfristige Erzversorgung sichern.

Siemens hat die Konkurrenz aus China ausgestochen und erhält einen Großauftrag in Vietnam für Hochgeschwindigkeitszüge. Die Velaro Novo-Züge, die Siemens dabei einsetzen will, sollen 30 Prozent weniger Energie verbrauchen.

Da Anleger befürchten, dass autonome Fahrzeuge die Marktchancen von Uber Technologies ernsthaft bedrohen könnten und eine saftige Klage ansteht, ist die Aktie nahezu historisch günstig geworden.

Die am Donnerstag kräftige Gesamtmarkterholung geht an der PayPal-Aktie vorbei. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dem Papier ein Downgrade verpasst.