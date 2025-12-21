    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLeonardo AktievorwärtsNachrichten zu Leonardo
    Top-Artikel der Kalenderwoche 51/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Nicht Rheinmetall: Dieser Rüstungskonzern sichert sich Österreich-Deal


    Der italienische Rüstungskonzern Leonardo liefert 12 M-346 F Block 20 Flugzeuge an die österreichische Luftwaffe für die Verteidigung und das Pilotentraining. Der Vertrag umfasst auch Wartung und Ausbildungssysteme.

    So würde ein Profi jetzt 1.000.000 US-Dollar anlegen


    Profis investieren völlig anders als Privatanleger – und 2026 sind die Regeln härter denn je. Welche Mischung aus Aktien, Anleihen, KI-Trends und sicheren Häfen jetzt wirklich zählt, verraten Top-Strategen.

    Der SpaceX-Coup: Ist das Alphabets bestes Investment aller Zeiten?


    Alphabet könnte schon bald erneut einen kräftigen Bewertungsschub verbuchen – dank Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX.

    Dieses Rheinmetall-Manöver könnte der Aktie kurzfristig wehtun


    Rheinmetall schmeißt das ungeliebte Zivilgeschäft raus, schreibt 350 Millionen Euro ab und hofft auf einen sauberen Neustart. Kurzfristig kann das drücken – langfristig trennt sich hier die Spreu vom Weizen.

    Alibaba: Neubewertung läuft, aber Aktie nicht ohne Risiken!


    Die Anteile des chinesischen Online-Händlers Alibaba gehören zu den Gewinnern dieses Börsenjahres. Doch die laufende Neubewertung ist auch Risiken ausgesetzt.

    Glencore greift nach Kupfer: Wird dieser Peru-Deal zum Gamechanger?


    Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore sichert sich ein weiteres Kupfervorkommen in Peru nahe Antapaccay. Die Übernahme stützt den Kupferfokus und soll die langfristige Erzversorgung sichern.

    Prestigeerfolg: Siemens zieht Großauftrag an Land!


    Siemens hat die Konkurrenz aus China ausgestochen und erhält einen Großauftrag in Vietnam für Hochgeschwindigkeitszüge. Die Velaro Novo-Züge, die Siemens dabei einsetzen will, sollen 30 Prozent weniger Energie verbrauchen.

    Kommt Uber wieder auf die Überholspur?


    Da Anleger befürchten, dass autonome Fahrzeuge die Marktchancen von Uber Technologies ernsthaft bedrohen könnten und eine saftige Klage ansteht, ist die Aktie nahezu historisch günstig geworden.

    PayPal: Das ist die nächste Klatsche für die Aktie!


    Die am Donnerstag kräftige Gesamtmarkterholung geht an der PayPal-Aktie vorbei. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dem Papier ein Downgrade verpasst.

