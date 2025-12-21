Dies ist meine letzte Marktanalyse in diesem Jahr. Gerne können Sie auf unser Charity-Dinner noch ein Gebot abgeben. Nähere Infos finden Sie hier.

DAX – Versöhnlicher Jahresausklang, mehr nicht

Die Umstände dieses Jahres haben eine Jahresendrallye verhindert. Der DAX war seit Mai in einer breiten Seitwärtsrange gefangen und konnte diese bis jetzt nicht verlassen. Die wenigen Handelstage bis zum Jahresende dürften kaum ausreichen, um einen Ausbruch nach oben zu generieren. Trotz dieser zunächst wenig erfreulichen Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte, kann sich die Jahresperformance durchaus sehen lassen. Die Aussichten für das kommende Jahr könnten dafür sorgen, dass sich der eine oder andere Marktteilnehmer dieses Börsenjahr zurückwünschen wird. Die saisonale Statistik, die im Dekadenzyklus kein gutes Jahr verspricht, könnte somit für eher eingetrübte Stimmung sorgen. Wie immer wird es interessant zu beobachten, wie sich der Chart mit der Saisonalität „versteht“.

Dow Jones – Ausbruch läuft noch klassisch

In der vergangenen Woche hatte der Dow Jones den Ausbruch über die jüngsten Tops geschafft und ist anschließend in den Bereich der latenten Unterstützung gefallen. Hier konnte sich der Index in der zweiten Wochenhälfte halten. Auch in den USA sind nur noch wenige Handelstage übrig. Da der Aufwärtstrend allerdings intakt ist, könnte das Jahr auf einem neuen Rekordhoch geschlossen werden.

Gold – Und wieder „bröckelt der Kurs nach oben“

In sehr kleinen Schritten ist Gold in den letzten Wochen wieder in den Bereich der bisherigen Rekordnotierungen gestiegen. Die Kerzenkörper sind inzwischen sehr klein geworden. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer recht unsicher geworden sind. Die Unsicherheit bezieht sich sowohl darauf, dass ein Ausbruch nach oben erfolgen könnte, als auch, dass der Ausbruch nicht geschafft wird. Die Indikatoren sind bei diesem starken übergeordneten Trend zu vernachlässigen. Die kommende Woche wird zeigen, ob das Jahresende auf einem Rekordhoch abgeschlossen wird.

Öl – Schon mal den Einbruch getestet

Das dürfte ein spannender Jahresabschluss werden. Öl hat zuletzt die große Seitwärtsrange nach unten verlassen, konnte diese aber wieder schnell zurückerobern. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Die Kaufsignale bei den Indikatoren dürften kaum ausreichen, um diesen Trend nachhaltig zu verändern. Die Frage für die kommenden Wochen ist also eher, ob eine Stabilisierung zu erwarten ist.

Bitcoin/USD – Klassisch den Keil nach unten verlassen

Wie in der vergangenen Woche angekündigt, ist der Bitcoin aus dem Aufwärtskeil nach unten ausgebrochen. Damit hat auch der Bitcoin wieder einmal gezeigt, dass Technische Analyse mit allen Instrumenten funktioniert. Noch wurde keine dynamische Abwärtsbewegung vollzogen. Vielmehr hält sich die Kryptowährung im Bereich der Tiefs von Ende November. Die Kaufsignale bei den Indikatoren halten die Währung derzeit in diesem Bereich. Sollten diese Signale abgearbeitet sein, ist mit einem erneuten Schub nach unten zu rechnen.

