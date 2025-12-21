    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Weihnachtsgeschäft enttäuscht - Händler hoffen auf Endspurt

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Weihnachtsgeschäft bleibt für den Einzelhandel auch kurz vor dem vierten Advent überwiegend enttäuschend. Wie aus einer aktuellen Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter rund 300 Unternehmen hervorgeht, zeigen sich 62 Prozent der Händlerinnen und Händler mit den Umsätzen der vergangenen Tage unzufrieden. Nur 23 Prozent bewerten die Entwicklung positiv.

    Bereits in den vorangegangenen Adventswochen kam das Geschäft demnach nicht richtig in Schwung. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sprach von einem anhaltend niedrigen Umsatzniveau und einer deutlich spürbaren Konsumzurückhaltung. Die Branche setze nun auf einen starken Endspurt bis Heiligabend sowie auf zusätzliche Impulse durch Einkäufe zwischen den Jahren.

    Weniger Kundschaft - viele Händler unzufrieden

    Etwas bessere Geschäfte verzeichnete der Handel laut HDE vor allem am Samstag vor dem vierten Advent in Innenstädten, Vororten und Stadtteilzentren. Davon profitierten insbesondere Spielwaren-, Buch- und Bekleidungshändler. Belastend wirkten jedoch weiterhin sinkende Kundenfrequenzen: 71 Prozent der Befragten berichteten von weniger Besucherinnen und Besuchern als im Vorjahr.

    Insgesamt zeigen sich bislang nur 17 Prozent der Unternehmen mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts zufrieden, 66 Prozent sind unzufrieden. Hoffnung macht der Zeitraum nach den Feiertagen. Erfahrungsgemäß seien die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, teils auch bis Dreikönig, umsatzstark, da viele Menschen Urlaub hätten und Bargeldgeschenke oder Gutscheine einlösten, so Genth.

    Die Händlerinnen und Händler wurden vom 19. bis 21. Dezember 2025 befragt. Für die Monate November und Dezember erwartet der HDE einen Einzelhandelsumsatz von insgesamt 126,2 Milliarden Euro, was einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche./lig/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
