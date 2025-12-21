Amazon-Chef über Deutsche als 'Kontrollfreaks'
- Deutsche checken Lieferstatus mehr als andere Europäer.
- Beliebte Weihnachtsgeschenke: WLAN-Repeater, Fritteusen.
- Amazon trägt nicht zum Sterben der Innenstädte bei.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wo ist mein Päckchen? Eine Frage, die offenbar viele Menschen umtreibt, wie Amazon -Deutschland-Chef Rocco Bräuniger versichert. "Was die Deutschen sehr gerne machen, mehr als alle anderen Europäer, ist, ihren Lieferstatus zu checken: also zum Beispiel zu schauen, wie weit der Bote noch entfernt ist", sagte Bräuniger im Interview der "Süddeutschen Zeitung". Seine Vermutung: "Vielleicht sind die Deutschen Kontrollfreaks".
Der Amazon-Manager gibt auch Einblicke in die Geschenke, die seiner Meinung nach unter vielen Weihnachtsbäumen liegen dürften. "Wenn man die Verkäufe der Black Friday-Woche als Maßstab nimmt, kann man wohl mit WLAN-Repeatern, Heißluftfritteusen oder auch Saugrobotern rechnen", sagt er unter Bezug auf die offensiv beworbene Aktion, bei der Händler viele Rabatte versprechen.
Vorwürfe, Amazon sei für das Sterben der Innenstädte verantwortlich, wies Bräuniger zurück. Online habe am gesamten Einzelhandel laut offiziellen Verbandszahlen nur einen Anteil von 13,4 Prozent. In den Städten, wo Amazon besonders stark sei, "geht es den Innenstädten eigentlich auch ganz gut", so Bräuniger./cor/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 194,2 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,08 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +23,61 %/+59,66 % bedeutet.
...Amazon holt zum Gegenschlag im KI-Wettrennen aus und ordnet seine Organisationsstruktur grundlegend neu. Um gegen Konkurrenten wie Microsoft und Google Boden gutzumachen, bündelt der Tech-Gigant seine bisher fragmentierten KI-Initiativen in einer neuen zentralen Einheit. Dieser strategische Schwenk bringt nicht nur eine neue Führung, sondern zieht auch prominente personelle Konsequenzen nach sich.
Im Zentrum der Maßnahme steht die Zusammenlegung von künstlicher Intelligenz, hauseigener Chip-Entwicklung und Quantencomputing unter einem Dach. Peter DeSantis, ein langjähriger AWS-Veteran, übernimmt die Leitung dieser kritischen Division. Seine Aufgabe ist klar definiert: Er soll die Hardware-Kompetenzen des Konzerns direkt mit der Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle verzahnen.
Dieser Schritt adressiert einen zentralen Engpass bei der.....
....An der Börse wird die Neuaufstellung positiv aufgenommen. Die Aktie notiert aktuell bei rund 193,46 Euro und konnte sich zuletzt von ihren Jahrestiefs lösen. BMO Capital reagierte prompt auf die Ankündigung und erhöhte das Kursziel auf 304 US-Dollar mit dem Rating "Outperform". Die Analysten loben insbesondere das beschleunigte Wachstum der Cloud-Sparte AWS und die Aussicht auf höhere Margen, da Amazon durch den Umbau seine Cloud-Infrastruktur effizienter gestalten dürfte. Das Konsens-Kursziel der Experten liegt mittlerweile nahe der 300-Dollar-Marke, was ein deutliches .....>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-st…
Analysten setzen auf AWS>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-ge…
Den stärksten positiven Impuls liefert heute eine neue Studie von BMO Capital Markets. Die Analysten bestätigen ihre „Outperform“-Einschätzung und heben das Kursziel von 300 auf 304 US‑Dollar an. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau sehen sie damit weiterhin ein Aufwärtspotenzial von deutlich über 30 Prozent.
Die Begründung fällt klar datengetrieben aus. BMO stützt sich auf Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern der Cloud-Sparte AWS. Diese deuten auf beschleunigte Kundenverpflichtungen und eine gut gefüllte Pipeline hin. Konkret sehen die Analysten inzwischen Sichtbarkeit für jährlich 4,7 Milliarden US‑Dollar oder mehr an zusätzlichem Cloud-Umsatz.
Amazon erhält derzeit Rückenwind von der Wall Street. BMO Capital Markets schraubte am Dienstag das Kursziel von 300 auf 304 US-Dollar hoch – Begründung: Das Cloud-Geschäft AWS soll 2026 deutlich zulegen. Gleichzeitig empfahl Börsenkommentator Jim Cramer die Aktie als Kaufgelegenheit. Doch die Kurse bleiben erstaunlich unbeeindruckt.
Cloud-Wachstum im Fokus
BMO-Analyst Brian Pitz erhöhte seine Umsatzprognose für Amazon Web Services (AWS) auf ein Wachstum von 24 Prozent im ersten Quartal 2026 – zuvor hatte er 23 Prozent angesetzt. Im dritten Quartal 2025 war AWS noch um 20,2 Prozent gewachsen. Die Analystenhäuser sehen in der Cloud-Sparte weiterhin den zentralen Gewinnmotor des Konzerns.
