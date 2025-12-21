    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    Amazon-Chef über Deutsche als 'Kontrollfreaks'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche checken Lieferstatus mehr als andere Europäer.
    • Beliebte Weihnachtsgeschenke: WLAN-Repeater, Fritteusen.
    • Amazon trägt nicht zum Sterben der Innenstädte bei.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wo ist mein Päckchen? Eine Frage, die offenbar viele Menschen umtreibt, wie Amazon -Deutschland-Chef Rocco Bräuniger versichert. "Was die Deutschen sehr gerne machen, mehr als alle anderen Europäer, ist, ihren Lieferstatus zu checken: also zum Beispiel zu schauen, wie weit der Bote noch entfernt ist", sagte Bräuniger im Interview der "Süddeutschen Zeitung". Seine Vermutung: "Vielleicht sind die Deutschen Kontrollfreaks".

    Der Amazon-Manager gibt auch Einblicke in die Geschenke, die seiner Meinung nach unter vielen Weihnachtsbäumen liegen dürften. "Wenn man die Verkäufe der Black Friday-Woche als Maßstab nimmt, kann man wohl mit WLAN-Repeatern, Heißluftfritteusen oder auch Saugrobotern rechnen", sagt er unter Bezug auf die offensiv beworbene Aktion, bei der Händler viele Rabatte versprechen.

    Vorwürfe, Amazon sei für das Sterben der Innenstädte verantwortlich, wies Bräuniger zurück. Online habe am gesamten Einzelhandel laut offiziellen Verbandszahlen nur einen Anteil von 13,4 Prozent. In den Städten, wo Amazon besonders stark sei, "geht es den Innenstädten eigentlich auch ganz gut", so Bräuniger./cor/DP/he

