Epstein-Akten in übermäßigem Umfang geschwärzt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Justizministerium hat bei der Veröffentlichung Tausender Dokumente zum Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein aus Sicht von Opferanwalt John Scarola die Vorgaben des Kongresses nicht eingehalten. "Es handelt sich um eine Teilveröffentlichung. Das Hauptproblem sind aber die Schwärzungen", sagte Scarola dem "Spiegel". Der Jurist vertritt mehrere Opfer des Sexualstraftäters Epstein.

"Nach allem, was ich bisher gesehen habe, bin ich überzeugt, dass die Dokumente in übermäßigem Umfang geschwärzt wurden", sagte Scarola dem Nachrichtenmagazin. In begründbaren Fällen seien Schwärzungen nötig - zum Schutz der Privatsphäre der Opfer und der Unschuldsvermutung mutmaßlicher, bislang nicht öffentlich bekannter Täter. "Dennoch geht das Ausmaß dieser Schwärzungen weit über alles hinaus, was ich für gerechtfertigt halte", sagte er.