    Großer Stromausfall trifft San Francisco

    Für Sie zusammengefasst
    • Stromausfall in San Francisco betrifft 130.000 Kunden.
    • Nahverkehr und Robotaxis stark beeinträchtigt.
    • Bürgermeister rät zu Sicherheit und Nachbarschaftshilfe.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - In großen Teilen der US-Stadt San Francisco ist der Strom stundenlang ausgefallen. Nach Angaben des Energieversorgers Pacific Gas & Electric (PG&E) waren davon am Samstag zwischenzeitlich rund 130.000 Stromkunden betroffen - knapp ein Drittel der Gesamtzahl in der nordkalifornischen Metropole. Um 23.30 Uhr (Ortszeit) - etwa zehn Stunden nach Beginn des Problems - waren demnach noch rund 35.000 Anschlüsse ohne Strom. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.

    Der öffentliche Nahverkehr wurde erheblich gestört, wie der Katastrophenschutz von San Francisco auf der Plattform X mitteilte - demnach konnten mehrere Bahnlinien nicht fahren. Die Google-Schwesterfirma Waymo stellte den Dienst ihrer Robotaxis vorerst ein, wie Bürgermeister Daniel Lurie auf X bestätigte. Das San Francisco Ballet sagte eine für Samstagabend geplante Vorstellung des "Nussknackers" wegen des Stromausfalls ab.

    "Wenn Sie zu Hause bleiben können, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie sicher, achten Sie auf Ihre Nachbarn und kümmern Sie sich umeinander", sagte Lurie. Der Demokrat riet den Bewohnern der Tech-Metropole außerdem, aus Sicherheitsgründen Taschenlampen statt Kerzen zu benutzen./nk/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
