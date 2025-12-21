Papst kritisiert ungleiche Verteilung von Reichtum

ROM (dpa-AFX) - Papst Leo XIV. hat auf dem voll besetzten Petersplatz die Kluft zwischen Arm und Reich auf der Welt kritisiert. Der Reichtum der Erde liege in den Händen einiger Weniger - sehr Weniger, sagte der Papst bei der letzten Jubiläumsaudienz im Heiligen Jahr.

Der Reichtum konzentriere sich zu Unrecht immer mehr in den Händen derer, die oft nicht auf das Stöhnen der Erde und der Armen hören wollten. Gott habe alle Güter der Schöpfung für alle bestimmt, damit alle daran teilhaben könnten. Zugleich mahnte der Pontifex, die Hoffnung aufrechtzuerhalten. "Wir bleiben Pilger der Hoffnung."