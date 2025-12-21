    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Tegut-Wildfond zurückgerufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Menzi warnt vor Wildfond wegen Krankheitserreger.
    • Betroffen: "tegut Wildfond", MHD 9.9.2028, Charge TW L-25-0663.
    • Produkt in mehreren Bundesländern über Tegut verkauft.
    Tegut-Wildfond zurückgerufen
    VERSMOLD/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der ostwestfälische Suppenhersteller Menzi warnt wegen möglicher Krankheitserreger vor dem Verzehr eines Wildfonds, der in Tegut-Supermärkten verkauft wurde. Nach Angaben des Internetportals Lebensmittelwarnung.de handelt es sich um das Produkt "tegut Wildfond, 400 Milliliter" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9.9.2028 und der Chargennummer TW L-25-0663.

    Bei der Konservierung der betroffenen Produkte sei es zu einem Fehler im Produktionsprozess gekommen, wodurch sie vorzeitig verderben könnten, teilte das Portal mit. Die Ware wurde demnach in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen über Tegut-Filialen vertrieben.

    Für weitere Kundeninformationen kann die Firma Menzi in Versmold kontaktiert werden, entweder per Telefon unter der Nummer +49 5423 2060 (Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder per E-Mail unter der Adresse ./beg/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
