    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hunderte Flüchtlinge erreichen Kreta

    Für Sie zusammengefasst
    • Über 650 Migranten südlich von Kreta aufgegriffen.
    • Flüchtlingsboote kamen unter ruhigen Wetterbedingungen.
    • Kreta verzeichnet 18.000 Ankünfte in diesem Jahr.
    Hunderte Flüchtlinge erreichen Kreta
    Foto: Siarhei - 356130783

    ATHEN (dpa-AFX) - Patrouillenboote der griechischen Küstenwache und der europäischen Grenzschutzagentur Frontex haben auf dem Meer südlich von Kreta in den vergangenen zwei Tagen mehr als 650 Migranten aufgegriffen. Wie der Nachrichtensender ERTNews unter Berufung auf die Küstenwache berichtete, handelte es sich um mehrere Flüchtlingsboote, darunter eines mit 545 Menschen an Bord. Die Menschen wurden zunächst in die Häfen kleiner kretischer Küstenorte gebracht. Sie sollen von dort aus auf Flüchtlingslager verteilt werden.

    In der Region herrschte zuletzt ruhiges Wetter. Es ermöglichte den Schleusern, die Boote in Richtung Europa zu schicken, hieß es von den Behörden. Kreta verzeichnet demnach in diesem Jahr bereits fast 18.000 Flüchtlingsankünfte - im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 5.000. Die Boote stechen meist vom libyschen Hafen Tobruk aus in See. Die gut 300 Kilometer lange Überfahrt ist gefährlich - erst vor rund zwei Wochen kamen südlich von Kreta Dutzende Menschen um, als ihr Boot kenterte./axa/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hunderte Flüchtlinge erreichen Kreta Patrouillenboote der griechischen Küstenwache und der europäischen Grenzschutzagentur Frontex haben auf dem Meer südlich von Kreta in den vergangenen zwei Tagen mehr als 650 Migranten aufgegriffen. Wie der Nachrichtensender ERTNews unter Berufung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     