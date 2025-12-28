    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee

    Arabica Coffee – Stabilisierung nach starkem Rücksetzer, Gegenbewegung bleibt fragil

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Arabica-Kaffee-Future (ICE US) konnte in der vergangenen Woche erstmals wieder zulegen und schloss mit einem Plus von +2,13 % bei 348,4 US-Cent pro Pfund. Am Dienstag, dem 23., gelang sogar ein kurzfristiger Anstieg über die 350-Cent-Marke, der jedoch nicht gehalten werden konnte. Dennoch deutet die Entwicklung darauf hin, dass der zuvor dynamische Preisverfall vorerst gestoppt ist.

    Zur Einordnung: Seit dem Allzeithoch vom 23. Oktober hatte Arabica innerhalb weniger Wochen mehr als 20 % verloren. Auslöser war vor allem die Aufhebung der zuvor eingeführten Tarife, die eine deutliche Neubewertung auslöste. Die jüngste Stabilisierung entspricht damit in etwa einer klassischen halben Korrekturbewegung, wie sie nach überdehnten Trends häufig zu beobachten ist.

    Auf Jahresbasis liegt der Arabica-Future trotz der scharfen Korrektur weiterhin leicht im Plus, aktuell bei rund +8,84 %. Das unterstreicht, dass der Markt zwar deutlich Luft abgelassen hat, der übergeordnete Jahresverlauf jedoch noch nicht vollständig gedreht ist.

    Ein Blick auf die COT-Daten liefert jedoch kein klares bullisches Signal. Das Managed Money hat den Kursrückgang nicht genutzt, um Long-Positionen aufzubauen. Im Gegenteil: Die spekulativen Investoren haben ihre Long-Positionen weiter reduziert und halten aktuell nur noch 29.904 Kontrakte netto long. Das spricht für eine weiterhin vorsichtige Haltung gegenüber einer nachhaltigen Erholung.

    Auch die Saisonalität liefert derzeit wenig Rückenwind. Historisch tendiert Arabica in dieser Phase eher zu Seitwärtsbewegungen oder leichtem Abwärtsdruck bis in den späten Januar hinein. Das begrenzt das kurzfristige Aufwärtspotenzial zusätzlich.

    Fazit:
    Arabica-Kaffee hat den jüngsten Abwärtstrend zunächst gestoppt und zeigt erste Stabilisierungsansätze. Die Gegenbewegung bleibt jedoch fragil. Weder Positionierung noch Saisonalität liefern aktuell überzeugende Argumente für eine nachhaltige Erholung. Kurzfristig ist eher mit einer Seitwärtsphase oder leichtem Abwärtsdrift bis Ende Januar zu rechnen, bevor sich das Bild neu ordnen kann.

