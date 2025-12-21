Der Sell-Off im Arabica Kaffee geht weiter - Minus 7,65% auf Wochenbasis

Der Arabica-Kaffee-Future stand in der vergangenen Woche deutlich unter Druck und verzeichnete ein Wochenminus von –7,65 %. Der Kontrakt schloss bei 341,20 US-Cent, nur knapp oberhalb des Wochentiefs, was die anhaltende Schwäche im Markt unterstreicht.







Auslöser der Bewegung war weniger eine tatsächliche Angebotsflut als vielmehr eine verbesserte Angebotswahrnehmung. Die brasilianische Erntebehörde Conab hatte ihre Schätzung für die Kaffeeproduktion 2025 zuletzt leicht nach oben angepasst, was kurzfristig Verkaufsdruck auslöste. Gleichzeitig bleibt das fundamentale Gesamtbild jedoch ambivalent: Die ICE-zertifizierten Lagerbestände liegen mit aktuell 439.257 kg weiterhin auf niedrigen Niveaus, auch wenn sie sich etwas vom jüngsten Tief erholt haben.







Die Positionierung bestätigt jedoch die aktuelle Preisschwäche. Laut den jüngsten COT-Daten hat das Managed Money seine Long-Positionen weiter reduziert und liegt nun bei 34.747 Kontrakten. Zum Vergleich: Anfang 2021 lag diese Positionierung noch bei über 76.000 Kontrakten. Der Markt agiert damit derzeit ohne spekulative Unterstützung, was sich direkt im Preisverhalten widerspiegelt.







Saisonal ergibt sich ein gemischtes Bild. Kurzfristig spricht das Muster noch für eine gewisse Stabilisierung bis Jahresende, im Anschluss steigt jedoch das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung bis Ende Januar. Technisch rücken damit Preisbereiche zwischen 330 und 335 US-Cent als potenziell interessante Zonen für den März-Future in den Fokus. Voraussetzung wäre allerdings eine Konsolidierung und eine spürbare Entschleunigung der Marktdynamik.







Fazit:



Arabica befindet sich aktuell in einer klaren Korrekturphase. Trotz weiterhin niedriger Lagerbestände dominiert kurzfristig das Angebotsnarrativ, verstärkt durch den Rückzug des Managed Money. Solange sich weder die Positionierung noch das Preisverhalten stabilisieren, bleibt Vorsicht geboten. Erst eine technische Beruhigung könnte wieder attraktive Einstiegsniveaus eröffnen.

