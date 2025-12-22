    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmerican Atomics AktievorwärtsNachrichten zu American Atomics
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Uran, Quantum oder Wasserstoff? D-Wave, Plug Power, American Atomics jetzt kaufen?

    Steht der Uran-Preis vor dem Sprung über die Marke von 100 USD? Dies sehen Analysten schon im kommenden Jahr. Nach einem durchwachsenden Jahr 2025 soll es jetzt deutlich nach oben gehen. Insbesondere in den USA gilt Kernenergie als wesentliche …

    Uran, Quantum oder Wasserstoff? D-Wave, Plug Power, American Atomics jetzt kaufen?
    Foto: esg-aktien.de
    Steht der Uran-Preis vor dem Sprung über die Marke von 100 USD? Dies sehen Analysten schon im kommenden Jahr. Nach einem durchwachsenden Jahr 2025 soll es jetzt deutlich nach oben gehen. Insbesondere in den USA gilt Kernenergie als wesentliche Antwort auf den Energiehunger durch den Boom bei Rechenzentren. Ein Profiteur ist American Atomics. In einem Interview beschreibt der Chef des Geheimtipps die Perspektiven. Der Hype bei Plug Power ist wieder vorbei. Hoffnungen von Anlegern auf einen nachhaltigen Aufwärtstrend wurden erneut enttäuscht. Ist Besserung in Sicht? Und wie sind die Aussichten für Überflieger D-Wave Quantum? Eine Studie gibt der Branche Rückenwind.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Uran, Quantum oder Wasserstoff? D-Wave, Plug Power, American Atomics jetzt kaufen? Steht der Uran-Preis vor dem Sprung über die Marke von 100 USD? Dies sehen Analysten schon im kommenden Jahr. Nach einem durchwachsenden Jahr 2025 soll es jetzt deutlich nach oben gehen. Insbesondere in den USA gilt Kernenergie als wesentliche …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     