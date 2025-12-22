Shanghai Electric stärkt die Energiezukunft des Irak mit einer bedeutenden Effizienzsteigerung von 625 MW

SHANGHAI, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric hat den ersten Spatenstich für das Euphrates Combined Cycle Expansion Project im Irak gesetzt. Als Auftragnehmer des Projekts modernisiert Shanghai Electric Kraftwerke in vier irakischen Gouvernements durch die Umwandlung von Anlagen mit einfachem Kreislauf in Kombianlagen. Die Erweiterung wird eine Gesamtkapazität von 625 Megawatt (MW) bringen und soll den Gesamtwirkungsgrad des Kraftwerks um etwa 50 % steigern, sodass jährlich 5 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom zusätzlich erzeugt werden, ohne dass der Brennstoffverbrauch steigt. Diese Initiative ist geeignet, die anhaltende Stromknappheit des Landes erheblich zu lindern.

„Der dringende Bedarf an Energiesicherheit und -entwicklung im Irak ist offensichtlich. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere effiziente Gas- und Dampfturbinentechnologie für die Modernisierung dieser wichtigen Infrastruktur anerkannt wird", sagte ein Sprecher von Shanghai Electric. „Dieses Projekt ist ein Beispiel für unser Engagement, die Energiesicherheit und die umweltfreundliche Entwicklung der Länder des Gürtels und der Straße durch technologische Innovationen zu unterstützen."

Der Irak, ein wichtiger Erdölproduzent im Nahen Osten, leidet seit über drei Jahrzehnten unter schwerwiegenden Stromengpässen. Die meisten Kraftwerke sind auf Erdgas angewiesen, doch die heimische Gasentwicklung hinkt hinterher, sodass eine starke Abhängigkeit von Importen besteht. Dieses Energiedefizit ist zu einer ständigen Herausforderung für die Lebensgrundlage der Menschen und zu einem Engpass für den nationalen Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum geworden.

Das von Shanghai Electric in Auftrag gegebene Erweiterungsprojekt entlang des Euphrat wurde Anfang dieses Jahres begonnen und umfasst die irakischen Provinzen Nadschaf, Kerbela, Babylon und Al-Qadisiyyah. Alle Modernisierungsmaßnahmen konzentrieren sich auf fortschrittliche Kombikraftwerkstechnologie. Die Kernausrüstungen sind inzwischen vor Ort eingetroffen, und der Bau schreitet dank der Zusammenarbeit chinesischer und irakischer Teams voran. Seit seinem Beginn hat das Projekt in der irakischen Regierung und Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erregt.