Chef des US-Wirtschaftsrats glaubt an Zoll-Bestätigung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, Kevin Hassett, ist optimistisch, dass der Oberste Gerichtshof der USA die Zollpolitik von Präsident Donald Trumps bestätigt. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Richter die Zölle erlauben, sagte Hassett in einem Interview der TV-Sendung "Face the Nation" auf CBS. Kritiker hatten infrage gestellt, ob Trump die hohen Einfuhrzölle gegen Dutzende Länder verhängen darf, ohne sich dafür die Zustimmung im US-Kongress zu holen.

"Ich glaube sogar, dass, wenn sie nicht an unserer Seite stehen, es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass sie Rückerstattungen anordnen, weil das ein Verwaltungsproblem wäre", sagte Hassett. Auf den Kommentar von Moderatorin Margaret Brennan "Das klingt nach Chaos", antwortete er: "Und deshalb glaube ich, dass es der Supreme Court nicht anordnen würde."