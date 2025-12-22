Hersteller testen scharfen Schuss mit neuer Drohnenwaffe

SCHROBENHAUSEN (dpa-AFX) - Die Rüstungsunternehmen TDW und Stark Defence haben erfolgreich Gefechtsköpfe für die Kamikazedrohne Virtus getestet. Damit sei die Grundlage geschaffen, um bis 2027 tausende Systeme mit integriertem Gefechtskopf- und Zündsystem bereitzustellen, teilten die Unternehmen nach dem Test auf einem Sprengplatz im bayerischen Schrobenhausen mit.

Die als "Loitering Munition" bezeichnete Drohnenwaffe von Stark Defence durchläuft derzeit Tests der Bundeswehr, die die neuen Waffensysteme möglichst schon im kommenden Jahr in die Truppe einführen will. Unter den insgesamt drei Bietern sind auch Helsing sowie Rheinmetall.