    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jeder Zweite glaubt an vorzeitiges Regierungsende

    Für Sie zusammengefasst
    • 49% der Deutschen glauben an Koalitionsbruch bis 2026.
    • Nur 34% erwarten, dass Schwarz-Rot bis 2029 bleibt.
    • 49% rechnen mit weiterem Streit zwischen Koalitionspartnern.
    Umfrage - Jeder Zweite glaubt an vorzeitiges Regierungsende
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Fast die Hälfte der Deutschen (49 Prozent) glaubt laut einer Umfrage nicht, dass die schwarz-rote Koalition bis zum nächsten regulären Wahltermin in gut drei Jahren bestehen bleibt. Nach der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur rechnen 17 Prozent der Befragten mit einem Koalitionsbruch bereits im kommenden Jahr. Weitere 32 Prozent sind der Auffassung, dass Schwarz-Rot 2026 zwar übersteht, aber nicht die gesamte Wahlperiode durchhält. Nur etwa jeder Dritte (34 Prozent) geht davon aus, dass das Bündnis aus Union und SPD bis zum nächsten Wahltermin 2029 bestehen bleibt.

    Union und SPD hatten bei der Wahl am 23. Februar eine knappe Mehrheit von zwölf Stimmen im Bundestag erlangt. Die Union kam auf 28,5 Prozent, die SPD auf 16,4 Prozent. Beide Koalitionspartner verloren seitdem aber in den Umfragen. Die Union liegt aktuell bei 24 bis 27 Prozent und die SPD zwischen 13 und 14. In keiner Umfrage kommen beide zusammen noch auf eine gemeinsame Mehrheit.

    Nur jeder Zehnte rechnet mit weniger Streit

    Die ersten siebeneinhalb Monate der Koalition waren von viel Streit geprägt. Angesichts von fünf nun bevorstehenden Landtagswahlen glauben nach der YouGov-Umfrage nur 9 Prozent der Befragten, dass das im nächsten Jahr besser wird. 49 Prozent meinen, SPD und Union werden genauso streiten wie in diesem Jahr. 21 Prozent meinen, dass der Streit noch zunehmen wird.

    Im nächsten Jahr werden in fünf Bundesländern die Landesparlamente gewählt: Baden-Württemberg (8. März), Rheinland-Pfalz (22. März), Sachsen-Anhalt (6. September), Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (jeweils 20. September)./mfi/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Umfrage Jeder Zweite glaubt an vorzeitiges Regierungsende Fast die Hälfte der Deutschen (49 Prozent) glaubt laut einer Umfrage nicht, dass die schwarz-rote Koalition bis zum nächsten regulären Wahltermin in gut drei Jahren bestehen bleibt. Nach der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     