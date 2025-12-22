INDEX-MONITOR
Zahlreiche Wechsel in MDax und SDax - Dax unverändert
- MDax: Aumovio und TKMS neu, Gerresheimer und Hellofresh raus.
- SDax erhält Ottobock, Tonies, Verbio und PSI Software.
- Index-Änderungen beeinflussen Fonds und Aktienkurse.
ZUG (dpa-AFX) - In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe gibt es zum Wochenstart zahlreiche Wechsel. In den MDax werden die Börsenneulinge Aumovio und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer und Hellofresh in den Nebenwerteindex SDax absteigen. Bekannt gegeben hatte das der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx bereits Anfang Dezember. Demnach bleibt im Dax alles unverändert.
Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh sind nun auch der Prothesenhersteller Ottobock , das Spielwarenunternehmen Tonies , der Biokraftstoff-Hersteller Verbio und PSI Software im SDax enthalten.
Verlassen mussten den SDax LPKF , Stratec , Thyssenkrupp Nucera , Formycon , Procredit und Amadeus Fire .
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./mis/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 41,78 auf Lang & Schwarz (21. Dezember 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 931,20 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -7,17 %/+26,25 % bedeutet.
