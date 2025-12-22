    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Asean-Staaten befassen sich mit Thailand-Kambodscha-Konflikt

    Für Sie zusammengefasst
    • Asean will Thailand und Kambodscha vermitteln.
    • Sondertreffen der Außenminister in Kuala Lumpur geplant.
    • Kämpfe dauern seit zwei Wochen, viele Vertriebene betroffen.
    Asean-Staaten befassen sich mit Thailand-Kambodscha-Konflikt
    KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - Angesichts des andauernden Grenzkonflikts zwischen Thailand und Kambodscha will die südostasiatische Staatengemeinschaft Asean die Konfliktparteien an einen Tisch bringen. Beide Länder sagten zu, an einem Sondertreffen der Asean-Außenminister an diesem Montag in Kuala Lumpur teilzunehmen. Das Treffen soll sich nach Angaben des Gastgebers Malaysia mit der Situation an der Grenze zwischen beiden Ländern befassen.

    Die malaysische Regierung äußerte ihre Hoffnung, das Treffen könne unter anderem die laufenden Bemühungen um eine Deeskalation und ein Ende der Feindseligkeiten unterstützen. Weitere Asean-Mitglieder sind Myanmar, die Philippinen, Singapur, Vietnam, Laos, Indonesien, Brunei und Ost-Timor.

    Die Kämpfe an mehreren Stellen der thailändisch-kambodschanischen Grenze dauern bereits seit zwei Wochen. Hunderttausende von Menschen wurden auf beiden Seiten vertrieben. Hintergrund des Konflikts ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche. Beide Staaten beschuldigen sich, eine zuletzt geltende Waffenruhe zuerst verletzt zu haben./dg/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
