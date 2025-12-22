    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schleswig-Holsteins Ministerpräsident fordert Tempo bei Staatsmodernisierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Günther fordert zügige Umsetzung der Modernisierungsagenda.
    • Bürokratische Entlastungen sind für Wirtschaft wichtig.
    • Kanzler Merz stärkt Deutschlands Rolle in Europa.
    Schleswig-Holsteins Ministerpräsident fordert Tempo bei Staatsmodernisierung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert von der Bundesregierung Tempo bei der Umsetzung des mit den Ländern gefassten Plans für ein moderneres Deutschland. Wir müssen die Modernisierungsagenda schnell umsetzen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen unsere Wirtschaft dringend wieder zum Laufen bringen."

    Anfang Dezember hatten sich Bund und Länder auf eine Reihe von Reformen verständigt. Ummeldungen nach einem Umzug sollen einfacher werden, Personalausweise für Senioren länger gültig sein. Für die Wirtschaft sollen Berichtspflichten gestrichen, in der Verwaltung Verfahren verschlankt werden.

    "Die Stimmung in unserem Land hängt auch damit zusammen, dass die Menschen Zukunftssorgen haben", sagte Günther. Das Thema Arbeitsplatzabbau spiele im Norden Deutschlands nicht so eine große Rolle wie im Süden. "Die Situation ist dort insbesondere in der Industrie in manchen Branchen gravierend."

    "Die meisten Menschen fordern keine niedrigeren Steuersätze, sondern Entlastungen von bürokratischem Wust", sagte Günther. Aus gut gemeinten Gründen habe sich vieles im Laufe der Jahrzehnte angesammelt. "Genau darauf liegt der Schwerpunkt der Modernisierungsagenda, mit der wir gleichzeitig einen zweistelligen Milliardenbeitrag an Bürokratiekosten einsparen wollen." Das Paket bedeute eine erhebliche Entlastung für die Menschen und die Wirtschaft.

    Wo es weiter Streit gibt

    Ungelöst bleibt ein grundlegender Konflikt zwischen Bund und Ländern: Muss der Bund Einbußen in den Haushalten von Ländern und Kommunen auffangen, die durch Beschlüsse von Bundesregierung und Bundestag entstehen?

    "Wir müssen dringend auch in der Frage struktureller Einsparungen vorankommen, damit wir die Länderhaushalte und genauso die kommunalen Etats zukunftsfest machen. Zudem muss klar sein: Wenn der Bund neue Kosten beschließt, müssen diese den Ländern und Kommunen ausgeglichen werden", fordert Günther. Günther und die anderen Ministerpräsidenten drängen auf das sogenannte Konnexitätsprinzip. Danach gilt bei neuen Steuer- und Leistungsgesetzen: Wer die Musik bestellt, der bezahlt.

    "Die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung ist in einigen Bereichen für die Länder eine Herausforderung", sagte Günther. "Es sind ohne Zweifel aber schwierige Zeiten, deshalb habe ich Verständnis dafür. Wenn es bald zu den angekündigten tiefgreifenden Reformen kommt, werden die Länder mithelfen, schnell zu Ergebnissen zu kommen."

    Rente

    Als Beispiel verweist der Regierungschef auf die geplante Rentenreform. "Natürlich hätte ich mir jetzt schon weitgehende Reformen gewünscht statt weiterer Maßnahmen noch vor dem Einsetzen der Rentenkommission, die die Rente nicht gerade zukunftsfester machen", sagte Günther.

    Günther mahnt, nicht voreilig einzelne Reformvorschläge zu verwerfen. "Alles, was bislang auf dem Tisch liegt, verdient es auch, miteinander besprochen zu werden. Wichtig ist nur, dass wir wirklich schnell zu Reformen kommen." Das Land dürfe nicht in eine Situation geraten, in der die sozialen Sicherungssysteme nicht zukunftsfest seien.

    Kanzler

    Positiv äußerte sich Günther über die Arbeit von Kanzler Merz. "Friedrich Merz macht seine Arbeit als Bundeskanzler ausgesprochen gut", sagte Günther. "Er hat Deutschland in kürzester Zeit außenpolitisch wieder Statur gegeben. Wir finden wieder statt, spielen eine Rolle in der Welt. Da hilft natürlich auch Außenminister Johann Wadephul (CDU)."

    Der Blick richte sich vermehrt auf Deutschland, das mittlerweile wieder eine Führungsrolle in Europa übernehme, sagte Günther. "Das ist ein deutlicher Unterschied zu der Zeit der Ampel-Regierung." Der Regierungswechsel sei in vielen Bereichen spür- und sichtbar./akl/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schleswig-Holsteins Ministerpräsident fordert Tempo bei Staatsmodernisierung Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert von der Bundesregierung Tempo bei der Umsetzung des mit den Ländern gefassten Plans für ein moderneres Deutschland. Wir müssen die Modernisierungsagenda schnell umsetzen", sagte der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     