TAGESVORSCHAU
Termine am 22. Dezember 2025
- MDax-Änderungen: Aumovio, TKMS neu, Gerresheimer raus
- SDax-Änderungen: Gerresheimer, HelloFresh neu, Amadeus raus
- Wichtige Konjunkturdaten: Erzeugerpreise, BIP, Umsatz
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen:
MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25
12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25
14:30 USA: CFNA-Index 11/25
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi