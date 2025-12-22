Alphabet, die unterschätzte Billionen-Dollar-Maschine

Vom „Verlierer“ zum Überflieger

Ein kleiner Rückblick: Im Juli 2024 befand sich die Technologiewelt in einer hybriden Hysterie. Einerseits trieb die generative KI (GenAI) die Bewertungen von Hardware-Zulieferern wie Nvidia in astronomische Höhen, andererseits herrschte tiefgreifende Skepsis gegenüber den etablierten Plattformökonomien, insbesondere gegenüber Alphabet und Google. Während Analysten Google aufgrund der Bedrohung durch OpenAI (ChatGPT) und agilen Herausforderern wie Perplexity AI bereits als „Verlierer“ des kommenden Jahrzehnts abschrieben, wird Alphabet aber immer mehr zum Gewinner der kommenden Jahre, begünstigt durch eine vertikale Integration, die von der eigenen Chip-Architektur (TPU) bis zum Endgerät (Android) reicht.

TPU und AI-Hypercomputer

TPUs, also die Tensor Processing Units, ursprünglich für die eigenen Machine-Learning-Systeme entwickelt, sollen künftig nicht nur intern, sondern auch an Kunden verkauft werden. Damit eröffnet sich ein Wachstumstreiber, der den Konzern schneller in seine ambitionierte Bewertung hineinwachsen lassen wird, als viele Skeptiker dies erwarten. Analysten sprechen mittlerweile von Billionen-Umsätzen. Nicht schlecht für den Verlierer des vergangenen Jahres. Denn während Microsoft aufgrund seiner Beteiligung an OpenAI mit massiven Aufschlägen gehandelt wurde, notierte Alphabet auf einem historisch günstigen KGV-Niveau.

Hinzu kommt: Heute hat Google seine Rechenzentren effektiv zu einem einzigen, global verteilten „AI-Hypercomputer“ umgebaut. Dies erlaubte eine dynamische Lastverteilung, die für Wettbewerber ohne eigene Glasfaser-Backbones und proprietäre Chip-Stacks schwer zu replizieren ist. Die Befürchtung des Marktes, die CAPEX (Investitionsausgaben) würden die Margen zerstören, erwies sich als überzogen. Zwar stiegen die Investitionen absolut an, doch die Revenue per Compute Unit (RPCU) stieg überproportional, da Google diese Infrastruktur doppelt monetarisierte: einmal durch interne Produkte (Google-Suche und YouTube) und einmal durch die Vermietung an Dritte via Google Cloud.

Gemini und die Modell-Dominanz: Das „Killer-Feature“ im Kontext-Krieg

Während OpenAI im Frühjahr 2024 mit GPT-4o beeindruckte, verlagerte sich der Wettbewerb im Laufe dieses Jahres weg von der reinen Chat-Fähigkeit hin zu „Kontext“ und „Multimodalität“. Mit der Einführung von Gemini 1.5 Pro und später Gemini 2.0 setzte Google auf ein massives Kontextfenster mit mehr als 2 Millionen Token. Dies war ein strategischer Schachzug, der speziell auf den Enterprise-Markt abzielte. Unternehmen wollten nicht nur chatten; sie wollten ganze Code-Repositories, tausende Seiten von Vertragsunterlagen oder stundenlanges Videomaterial in einem einzigen Prompt analysieren lassen. Diese Fähigkeit, riesige Datenmengen in-context zu verarbeiten, ohne ein aufwendiges Fine-Tuning durchführen zu müssen, wurde zum „Killer-Feature“ der Google Cloud.