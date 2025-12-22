    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 52 / 2025

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 52 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Dezember 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 52 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Broadcom
    +1,53 % 22.12.
    Universal Health Realty Income Trust of Benef Interest
    +7,24 % 22.12.
    The Western Union Company
    +7,79 % 22.12.
    Vistra
    +1,00 % 22.12.
    Gladstone Investment
    +15,79 % 22.12.
    Gladstone Commercial
    +8,26 % 22.12.
    Gladstone Capital Corp
    +9,17 % 22.12.
    Arcos Dorados Holdings Registered (A)
    +2,71 % 22.12.
    Portland General Electric
    +4,49 % 22.12.
    Ambev
    +5,24 % 22.12.
    Johnson Controls International
    +2,28 % 22.12.
    CSG Systems International
    +2,52 % 22.12.
    WhiteHorse Finance
    +14,82 % 22.12.
    NewtekOne
    +6,13 % 22.12.
    Gladstone Land
    +4,31 % 22.12.
    Cincinnati Financial
    +2,55 % 22.12.
    Lamar Advertising Registered (A)
    +4,60 % 22.12.
    Toro
    +1,55 % 22.12.
    Golden Entertainment
    +3,14 % 22.12.
    Ferroglobe
    +1,15 % 22.12.
    One Liberty Properties
    +7,08 % 22.12.
    Global Indemnity Group LLC Registered (A)
    +4,31 % 22.12.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    - 22.12.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    - 22.12.
    Gladstone Land 5 % Cum Red Pfd (D)
    - 22.12.
    Bank7
    +2,70 % 22.12.
    Gladstone Land 6.375 % Cum Trm Pfd (A)
    - 22.12.
    Citizens Financial Group Depositary Shs (E)
    - 22.12.
    LTC Properties
    +6,61 % 23.12.
    Dine Brands Global
    +5,80 % 23.12.
    Redwood Trust
    +9,88 % 23.12.
    Hackett Group
    +1,72 % 23.12.
    Invitation Homes
    +3,30 % 23.12.
    QCR Holdings
    +0,37 % 23.12.
    FS Credit Opportunities
    +11,38 % 23.12.
    Agree Realty Depositary Shs (A)
    - 23.12.
    Priority Income Fund 7.00 % Cum Red Pfd (D)
    - 23.12.
    Priority Income Fund 6.375 % Cum Red Pfd (L)
    - 23.12.
    Seagate Technology Holdings
    +3,36 % 24.12.
    Marriott Vacations Worldwide
    +3,55 % 24.12.
    REV Group
    +16,26 % 24.12.
    J.Jill
    - 24.12.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    +8,33 % 24.12.
    Southern California Bancorp
    - 24.12.
    Bank First
    +1,74 % 24.12.
    Altria Group
    +8,16 % 26.12.
    Philip Morris International
    +4,86 % 26.12.
    Medtronic
    +3,28 % 26.12.
    Danaher
    +0,44 % 26.12.
    Humana
    +1,12 % 26.12.
    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    +0,46 % 26.12.
    Flowserve
    +1,66 % 26.12.
    Southwest Airlines
    +2,29 % 26.12.
    PennyMac Mortgage Investment Trust
    +11,50 % 26.12.
    TPG RE Finance Trust
    +11,48 % 26.12.
    Getty Realty (Holding Company)
    +6,34 % 26.12.
    Valmont Industries
    +0,89 % 26.12.
    Alerus Financial
    +3,88 % 26.12.
    CTS
    +0,32 % 26.12.
    Towne Bank
    +3,34 % 26.12.
    Playtika Holding
    - 26.12.
    Caleres
    +1,09 % 26.12.
    National Research Corporation
    +2,03 % 26.12.
    Equity Lifestyle Properties
    +2,86 % 26.12.
    First Guaranty Bancshares
    +4,18 % 26.12.

    Die Dividendenrenditen in der KW 52 / 2025 reichen von +0,32 % bei CTS bis +16,26 % bei der REV Group Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 52 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 52 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Dezember 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Dezember, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
