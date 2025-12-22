DAX-FLASH
Kaum verändert erwartet - viele Neulinge in MDax und SDax
- Dax startet kaum verändert in die Handelswoche.
- Leitzinssenkung in den USA stützt Dax über 24.000.
- Wechsel in Dax-Familie: Aumovio und TKMS neu im MDax.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte kaum verändert in die kurze Handelswoche vor Weihnachten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.265 Punkte und damit 0,1 Prozent unter seinem Freitagsschluss. Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe eher wenig Bewegung geben. Bei Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.
Ende der vergangenen Woche hatte der Dax mit Rückenwind von einer Leitzinssenkung in den USA sowie von US-Inflationsdaten die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.
Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.
Abseits des Weltgeschehens gibt es zum Montag zahlreiche Wechsel in der Dax-Familie. In den MDax werden die Börsenneulinge Aumovio und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer und Hellofresh in den Nebenwerteindex SDax absteigen.
Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh werden dann noch der Prothesenhersteller Ottobock , das Spielwarenunternehmen Tonies , der Biokraftstoff-Hersteller Verbio und PSI Software im SDax enthalten sein.
Verlassen müssen den SDax LPKF , Stratec , Thyssenkrupp Nucera , Formycon , Procredit und Amadeus Fire . Im Leitindex Dax gibt es keine Änderungen./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 41,75 auf Lang & Schwarz (22. Dezember 2025, 07:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 936,03 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -8,09 %/+25,00 % bedeutet.
