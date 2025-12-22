Unverändert

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGUNG - Der Dax dürfte kaum verändert in die kurze Handelswoche vor Weihnachten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.265 Punkte und damit 0,1 Prozent unter seinem Freitagsschluss. Da große Investoren ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, dürfte es in Summe eher wenig Bewegung geben. Bei Einzelwerten könnte das aber anders aussehen, da gerade bei geringen Handelsvolumina insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe auch mal größere Ausschläge möglich sind.

USA: - IM PLUS - Die US-Börsen haben sich am Freitag weiter von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Eine Jahresendrally sei nach wie vor möglich, sagte ein Investmentexperte. Es herrschte unvermindert Erleichterung nach erfreulichen Inflationsdaten am Vortag. Der Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,38 Prozent auf 48.134,89 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,88 Prozent auf 6.834,50 Punkte. Der Nasdaq 100 , der zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen bei KI-Infrastrukturwerten gelitten hatte, holte ebenfalls weiter auf. Er stieg um 1,31 Prozent auf 25.346,18 Punkte und hat damit im bisherigen Wochenlauf um 0,6 Prozent zugelegt.

ASIEN: - GEWINNE - Beflügelt von positiven US-Vorgaben haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien deutlich zugelegt. In Toko stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 1,7 Prozent auf 50.363 Punkte. Auf Jahressicht liegt der Nikkei 225 aktuell rund 26 Prozent im Plus. Auch in China und Hongkong gab es am Montag Gewinne.

DAX 24288,40 0,37%

XDAX 24286,96 0,62%

EuroSTOXX 50 5760,35 0,32%

DJIA 48134,89 0,38%

S&P 500 6834,50 0,88%

NASDAQ 100 25346,18 1,31%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 126,78 -0,16%

DEVISEN:



Euro/USD 1,1717 0,06%

USD/Yen 157,35 -0,22%

Euro/Yen 184,36 -0,16%

BITCOIN:



Bitcoin

Bitcoin 88.724 0,1%

ROHÖL:



Brent 61,14 +0,67 USD WTI 57,16 +0,64 USD °



